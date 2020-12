किसान आंदोलन हर रोज़ मजबूत होता जा रहा है और इसे आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज़ तक का खून समर्थन मिल रहा है। प्रियंका चोपड़ा, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, सोनम कपूर आदि कई कलाकार इस पर खुलकर बोल चुके हैं और किसानों के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। लेकिन अभी इस मसले पर कई सेलिब्रिटीज़ ने चुप्पी साध रखी है जिसपर कुछ लोगों का कहना है कि किसानों का मुद्दा हर किसी का मुद्दा है क्योंकि उन्हीं से हमारी थाली में खाना आता है और इसलिए सबको किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए।

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को इसी मुद्दे पर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने घेरा और उन पर तंज कसते हुए कहा कि वो तो सिंह इज़ किंग के स्टार थे क्या किसानों के मुद्दे पर भी वो कोई फिल्म बनाएंगे या अपनी अगली फिल्म में किसान बनेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘क्या अक्षय कुमार अपनी अगली फिल्म में किसान का रोल निभा रहे हैं या वो किसान आंदोलन पर कोई फिल्म बनाएंगे? वो ‘सिंह इज़ किंग’ के स्टार थे।’ उनके इस ट्वीट पर यूजर्स कई मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं।

पत्रकर रोहिणी सिंह लिखती हैं, ‘वो अपनी अगली फिल्म में शायद दिलजीत दोसांझ का किरदार निभाएंगे।’ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव लिखते हैं, ‘फिर सनी पाजी क्या करेंगे?’ आर्मी ब्रेट नाम से एक यूज़र लिखते हैं, ‘फिल्मों में तो ऐसे दिखते हैं कि सारी देशभक्ति निकल आती है। इनका उद्देश्य सिर्फ अपनी जेबें भरना होता है। इनके बस का कुछ नहीं है।’

Is @akshaykumar playing a farmer or making a film on the farmers protest? He was the star of Singh is King.

