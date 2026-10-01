“अजय देवगन से पूछा गया कि तब्बू को क्या चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया कि तब्बू को मैं चाहिए, जो उसे मिल नहीं सकता।” ये भले ही मजाक था लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि तब्बू ने अजय की वजह से कभी शादी नहीं की।

54 साल की हो चुकी तब्बू ने आज तक शादी क्यों नहीं की, इस बात पर चर्चा पूरे बॉलीवुड में लंबे समय तक रही है और आज भी होती है। एक्ट्रेस आज भी अकेली हैं लेकिन काफी खुश हैं उन्होंने खुद बताया कि वह अकेले रहना चाहती हैं।

हालांकि उनके शादी ना करने के पीछे कई तरह के दावे किए जाते हैं। कुछ लोग इसकी वजह उनके अधूरे प्यार को बताते हैं, तो वहीं कई जगह ये दावे किए गए हैं कि उन्होंने खुद अकेला रहना मंजूर किया है।

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अजय देवगन ने बताया तब्बू को क्या चाहिए

तब्बू ने सिनेमा की दुनिया में अपनी शानदार एक्टिंग के साथ अपने पैर जमाए हैं। 1982 में अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली तब्बू कई एक्टर्स के साथ रिश्ते की खबरों को लेकर चर्चा में रहीं लेकिन उनकी और अजय देवगन की दोस्ती ने खूब तूल पकड़ा।

फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ के प्रमोशन के दौरान दिए गए एक इंटरव्यू में जब अजय से पूछा जाता है कि आप तब्बू के लिए किस तरह का पार्टनर ढूढेंगे, तब्बू को क्या चाहिए। इस पर जवाब देते हुए अजय कहते हैं कि “तब्बू को मैं चाहिए, उसको वो मिल नहीं सकता।” इस जवाब पर एक्ट्रेस जोर से हंस देती हैं।

अजय देवगन से दोस्ती बेहद गहरी

अजय देवगन और तब्बू की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक्ट्रेस ने खुले तौर पर यह बात स्वीकार की है कि अपने सभी को-एक्टर्स में से उनका रिश्ता अजय देवगन के साथ खास है और वह उन्हें बाकियों से थोड़ा ज्यादा पसंद करती हैं। एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए कहा भी था कि वह अजय देवगन के कारण ही अकेली हैं क्योंकि कोई भी अगर उनसे बात करे तो वह उसे पीट देते थे।

तब्बू से बात करने वाले को पीट देते थे अजय

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तब्बू ने अजय देवगन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों एक-दूसरे को करीब 25 साल से जानते हैं। उन्होंने कहा कि अजय उनके कजिन समीर आर्य के पड़ोसी और करीबी दोस्त हुआ करते थे।

तब्बू के मुताबिक, बचपन में समीर और अजय उन पर कड़ी नजर रखते थे और अगर कोई लड़का उनसे बात करता दिख जाता, तो उसकी पिटाई कर देते थे। तब्बू ने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों उस समय किसी गुंडे से कम नहीं थे और अगर आज वह सिंगल हैं, तो इसकी वजह भी अजय देवगन को ही माना जा सकता है।

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इन एक्टर्स के साथ जुड़ा नाम लेकिन कभी नहीं की शादी

अजय देवगन के अलावा भी उनका नाम कई बड़े एक्टर्स के साथ जोड़ा गया है। फिल्म निर्देशक साजिद नाडियाडवाला, एक्टर संजय कपूर और साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के साथ बताए जाते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी रिश्ता एक्ट्रेस ने कभी भी स्वीकार नहीं किया।

नागार्जुन

नागार्जुन के साथ रिश्ते की खबरें काफी चर्चाओं में रही, लेकिन कभी दोनों में से किसी ने अपने रिश्ते पर बात नहीं की लेकिन इंडस्ट्री में दोनों को लेकर चर्चाएं काफी ज्यादा थीं। इन खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए नागार्जुन की पत्नी ने जवाब में कहा था कि तब्बू सिर्फ उनकी बेहद करीब दोस्त हैं और वह जब भी हैदराबाद आती हैं तो उनके घर पर ही रुकती हैं।

संजय कपूर

संजय कपूर के साथ एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बताई जाती हैं लेकिन उनके साथ तब्बू का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं रहा, इसकी उम्र बहुत छोटी थी।

साजिद नाडियाडवाला

साजिद नाडियाडवाला की पत्नी के निधन के बाद उनकी तब्बू से दोस्ती काफी गहरी हो गई थी, हालांकि बात कभी भी शादी तक नहीं पहुंची। नतीजा ये कि तब्बू आज भी अकेली हैं लेकिन खुश हैं। तब्बू का मानना है कि अकेले रहना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि उनका खुद का सोचा-समझा फैसला है। उनके लिए अपनी आजादी और आत्मनिर्भरता सबसे ऊपर है।