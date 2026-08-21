सुनीता आहूजा और गोविंदा के बीच की बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सुनीता ने गोविंदा से तलाक वापस लेने की वजह बताई है। तलाक की अर्जी वापस लेने के बाद पहली बार इस मामले के बारे में बात करते हुए उन्होंने राखी सावंत को बताया है कि गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे। इस कारण उन्होंने ऐसा किया।

सुनीता ने ये दावा राखी सावंत के साथ फोन कॉल पर बात करते हुए किया। सुनीता ने राखी से बातचीत में कहा कि मैं सालों तक चुप थी लेकिन अब और नहीं।

यह भी पढ़ें- ‘तमाशा बन गए’, सुनीता आहूजा ने वापस ली तलाक की अर्जी तो गोविंदा के मैनेजर बोले-केस वापस लेना था, तो किया क्यों?

राखी सावंत के साथ फोन कॉल पर बताई सच्चाई

सुनीता आहूजा के तलाक वापस लेने पर गोविंदा के मैनेजर की तरफ से बयानबाजी भी सामने आई थी। उनका कहना था कि ‘अगर ऐसा करना ही था तो ये तमाशा क्यों किया’। हाल ही में राखी सावंत पैपराजी के सामने आई जिसके बाद उन्होंने सुनीता आहूजा को सभी के सामने फोन मिला दिया। फोन पर बात करते हुए राखी ने सुनीता से कहा कि उन्होंने जो किया वो सही किया।

सुनीता आहूजा का दावा- गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे

राखी ने फोन पर सुनीता से उनका हाल पूछा, जिसके बाद सुनीता ने राखी से कहा कि ‘मैंने वो केस वापस ले लिया क्योंकि शादी करने के प्लान में थे ये लोग’। ये सुनते ही राखी ने सुनीता से कहा कि आपने सही फैसला लिया। इसी वजह से सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी वापस ली ताकि हालात और ज्यादा खराब ना हो।

सुनीता आहूजा ने मांगा राखी से सपोर्ट

राखी के साथ बातचीत में सुनीता ने उनसे कहा कि ‘तुम सभी को मेरे सपोर्ट में बोलना चाहिए क्योंकि तुम सभी को सब कहानी मालूम है।’ राखी ने कहा कि वो उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ी हैं।

यह भी पढ़ें- सुनीता आहुजा बेटे यश के साथ पहुंची फैमिली कोर्ट, वीडियो आया सामने

इस फोन कॉल पर भी सुनीता आहूजा ने गोविंदा और उनकी को-एक्ट्रेस के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए कई दावे किए। उन्होंने कहा कि ‘मैं 5-6 साल से चुप थी लेकिन अब अगर वो उसे मेरी जगह देगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी।’

गोविंदा से लिया था तलाक वापस

बता दें कि हाल ही में सुनीता आहूजा बांद्रा के फैमिली कोर्ट के बाहर नजर आईं थीं जिसके बाद गोविंदा के मैनेजर ने अपने बयान में बताया था कि उन्होंने तलाक की अर्जी वापस ले ली है। अब सुनीता आहूजा के इस फोन कॉल से इंटरनेट पर एक बार फिर दोनों के रिश्ते की चर्चा बढ़ गई है।