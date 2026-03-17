Ishq Dard & Cinema: ‘मैं फिर भी तुमको चाहूंगा’, ‘हमारी अधूरी कहानी’ हो या फिर ‘चन्ना मेरेया’… कभी सोचा है जब भी दिल टूटता है या ब्रेकअप होता है तो क्यों अरिजीत सिंह के सैड सॉन्ग हमें अच्छे लगने लगते हैं… क्यों दर्द में हम सुकून खोजने लगते हैं… सिर्फ अरिजीत सिंह ही नहीं… दिल में किसी अपने के बिछड़ने का, छोड़ जाने का… रूठ जाने का ग़म होता है तो पुराने दर्द भरे गाने हमें अपनापन देते हैं और हम लूप में ये गाने सुनते रहते हैं।

‘छोड़ के ऐसे हाल में जब तुम जाओगे, सच कहता हूं जान बहुत पछताओगे…’ ‘राजा हिंदुस्तानी’ की ये चुभती लाइन हमारे दिल को अपनी सी लगती है। ‘तुझे याद ना मेरी आई…’ सुनकर हम खुद अपने आंसू पोंछ लेते हैं। ‘तड़प-तड़प के इस दिल से आह निकलती रही…’ सुनकर हम खुद को ही गले लगा लेते हैं।

कभी सोचा है कि जब हम दर्द में होते हैं तो सैड फिल्में क्यों देखते हैं…दुख भरे गाने क्यों सुनते हैं, जबकि उस वक्त तो हमें तो शायद कॉमेडी फिल्में देखनी चाहिए… चलिए समझते हैं इसके पीछे का मनोविज्ञान।

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कैथार्सिस इफेक्ट

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, उदास करने वाले गाने ‘कैथार्सिस’ का काम करते हैं। यानी कि ये हमारे दबे हुए दुख को बाहर निकालने में मदद करते हैं। University of Kent की एक स्टडी के अनुसार, जब लोग दुखी होते हैं तो उदास म्यूजिक से उनका मूड अच्छा होता है।

दोस्त की तरह काम करते हैं दर्द भरे गाने

University of Limerick और Psychology of Music जर्नल में प्रकाशित शोध बताते हैं कि उदास गाने आभासी दोस्त की तरह काम करते हैं। तो ब्रेकअप के दौरान अगर आप सुनते हैं- ‘रुला के गया इश्क’ तो इसकी वजह होती है कि जो अकेलापन आप महसूस करते हैं वो गाना सुनकर दूर हो जाता है और हम ये महसूस करते हैं कि ऐसा मैं अकेला नहीं हूं बल्कि किसी और ने भी ये दर्द महसूस किया है।

इससे ना सिर्फ सोशल कनेक्शन फील होता है बल्कि हमारी फीलिंग्स को वैलिडेशन भी मिलती है और इंसानी दिमाग ऐसा होता है कि उसे हर हाल में वैलिडेशन की भूख होती है।

हार्मोनल कनेक्शन

ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड ह्यूरॉन ने बताया कि उदास गाने सुनने पर शरीर में प्रोलैक्टिन (Prolactin) नाम का हार्मोन रिलीज होता है। यह हार्मोन आमतौर पर दुख या सांत्वना के समय निकलता है ताकि मानसिक तनाव कम हो सके। तो अगली बार जब ‘बस याद रह जाती है’ सुनकर दिमाग को सुकून मिले तो समझना शरीर ने शांति देने वाला हार्मोन रिलीज कर दिया है।

हीलिंग या फैमिलियर पेन?

जहां दुख भरे गाने हमें हील करते हैं वहीं ये हमें फैमिलियरटी का भी एहसास कराते हैं, और हमारे दिमाग को फैमिलियर पेन भी पसंद है, इसी वजह से कुछ मनोवैज्ञानिक चेतावनी भी देते हैं।

जहां एक तरफ बहुत सारी रिसर्च ये कहती हैं कि सैड सॉन्ग्स हमारे टूटे दिल के लिए अच्छे होते हैं वहीं News-Medical.Net और हालिया शोध (2025) ने ये चेतावनी भी दी है कि न्यूरोटिसिज्म वाले (बहुत ज्यादा तनाव लेने वाले) व्यक्तियों के लिए इसका असर उल्टा भी हो सकता है।

यानी कि अगर कोई इंसान मूव-ऑन करने के बजाय बार-बार वही गाने सुनकर पुरानी यादों में डूबा रहता है तो हीलिंग के बजाय उसका डिप्रेशन बढ़ सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी और सामान्य मनोवैज्ञानिक समझ साझा करने के उद्देश्य से लिखा गया है। अगर आपको लगता है कि आप लंबे समय तक उदासी या चिंता महसूस कर रहे हैं, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना फायदेमंद है।

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