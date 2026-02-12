अभिनेता राजपाल यादव पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए है। एक्टर ने कर्ज न चुका पाने की वजह से तिहाड़ जेल में सरेंडर किया और कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। इसके बाद इंडस्ट्री के कई सितारे सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, सोनू सूद, गुरमीत चौधरी और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एक्टर की मदद के लिए आगे आए। हालांकि, इसी के साथ सवाल भी यह उठा कि लगभग 3 दशकों का करियर और करोड़ों की कमाई के बावजूद भी अभिनेता आखिर खुद अपना यह कर्ज क्यों नहीं चुका पाए।

राजपाल यादव ने 1999 से किया डेब्यू

राजपाल यादव ने साल 1999 में ‘दिल क्या करें’ से अपने करियर की शुरुआत की और अभी तक अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। एक बार एएनआई को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया था, “खुशकिस्मती से 1997 में मैं मुंबई पहुंचा। मेरा मुंबई की एक व्यक्ति मंजू जी से कॉन्टैक्ट था, जिन्होंने मेरा नाटक देखने के बाद मुझे अपना नंबर दिया। उन्होंने मुझे स्वराज में पांच-एपिसोड का रोल ऑफर किया और तब से पिछले साल ‘बेबी जॉन’ तक मेरे पास चुनने के लिए बहुत सारे ऑफर थे।”

यह भी पढ़ें: राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और अजय देवगन, जल्द जेल से रिहा हो सकते हैं अभिनेता

फिर भी आज एक्टर इतनी मुश्किल में हैं कि उनके पास 2010 का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गया। खबर है कि उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। पिछले दो सालों में लगभग 7-8 करोड़ रुपये कमाने के बावजूद राजपाल 2010 से ब्याज और कानूनी देरी के कारण कर्ज नहीं चुका पाए हैं।

पिछले 5 प्रोजेक्ट्स से कमाए कितने करोड़?

उनकी इस हालत ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि इंडस्ट्री में कैरेक्टर एक्टर्स को कैसे पैसे मिलते हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके पिछले पांच प्रोजेक्ट्स से मिली फीस की तरफ इशारा किया है, जो कुल 7 से 8 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है।

India.com के मुताबिक, राजपाल यादव को बेबी जॉन के लिए वरुण धवन की कमाई का सिर्फ 4% पेमेंट किया गया था। कहा जाता है कि राजपाल को 2024 की फिल्म में अपने रोल के लिए 1 करोड़ रुपये मिले थे। उन्हें कथित तौर पर कथल, ड्रीम गर्ल और बेबी जॉन के लिए 1-1 करोड़ रुपये दिए गए थे। माना जाता है कि चंदू चैंपियन के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि भूल भुलैया 3 के लिए उनकी फीस कथित तौर पर 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच थी।

सपोर्टिंग एक्टर्स को नहीं मिलती करोड़ों में पेमेंट

इस मुद्दे के बीच अब मुश्ताक खान का एक क्लिप ऑनलाइन फिर से सामने आया है। उन्होंने स्टार्स और सपोर्टिंग एक्टर्स के बीच पेमेंट में अंतर के बारे में बात की। यह बात तब की है, जब वह किडनैप हुए थे। मुश्ताक ने कहा था, “किडनैपर्स ने मुझसे कहा कि तुमने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं?

तुम्हारी हालिया फिल्म ‘गदर’ ने 500 करोड़ रुपये कमाए हैं, तुम्हें कम से कम 5 करोड़ रुपये तो मिले ही होंगे। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा नहीं होता? हमें सिर्फ वही फीस दी जाती है जो फिल्म की शुरुआत में तय होती है। वे कुल कमाई सब में नहीं बांटते। वे मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे।”

इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक क्लिप शेयर करते हुए रवि चौधरी नाम के एक यूजर ने लिखा, “राजपाल यादव- बॉलीवुड अक्सर सपोर्टिंग और कैरेक्टर आर्टिस्ट से ज्यादा से ज्यादा काम लेता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है, तो असलियत बहुत अलग होती है। कास्टिंग के समय और एग्रीमेंट साइन करने से पहले, ज्यादातर छोटे या नॉन-फेस आर्टिस्ट को बहुत कम फीस पर लॉक कर दिया जाता है।

समाज यह मान लेता है कि अगर कोई फिल्म 500 करोड़ रुपये कमाती है, तो जॉनी लीवर या राजपाल यादव जैसे एक्टर 10-30 करोड़ रुपये चार्ज करते होंगे। लेकिन यह असलियत से बहुत दूर है। सच तो यह है कि बॉलीवुड में, छोटे आर्टिस्ट को… चाहे उनके रोल कितने भी जरूरी हों, बड़े स्टार्स के मुकाबले बहुत कम पैसे मिलते हैं। आप इस अंतर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कई मामलों में, उनकी फीस हजारों में होती है, लाखों में भी नहीं।”

क्या राजपाल यादव हुए बैंकरप्ट?

हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स के एक-दूसरे ग्रुप ने राजपाल के पैसे न होने के दावे पर सवाल उठाए। एक रेडिट यूजर ने लिखा, “मुझे यह बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इस आदमी के पास पैसे नहीं हैं। यह केस 16 साल से चल रहा है। वह इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए राजी हुआ, फिर लगभग 20 बार पेमेंट मिस कर दिया या डिमांड ड्राफ्ट पर गलत जानकारी दी।

वह एक बड़े कॉमेडी स्टार हैं जिन्होंने 2010 से कई फिल्में की हैं। अगर वह इंटरनेशनल स्टेज शो, द कपिल शर्मा शो जैसे टेलीविज़न शो और रेगुलर फिल्मों में काम करते हैं, तो यह मानना ​​मुश्किल है कि वह 9 करोड़ रुपये का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। नौ करोड़ एक बड़ी रकम है, लेकिन एक बड़ी फिल्म में एक छोटा सा रोल भी आसानी से 25 से 50 लाख रुपये दे सकता है। उन्होंने बकाया कैसे नहीं चुकाया?”

2010 की फिल्म को लेकर क्या बोले थे राजपाल?

कई रिपोर्ट्स में इस रकम को लोन बताया गया है, लेकिन राजपाल यादव ने इस मामले में कुछ और ही कहा था। उनके मुताबिक, यह पैसा लोन नहीं था, बल्कि एक बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट था, जो अपने पोते को इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहता था।

लल्लनटॉप से ​​बात करते हुए राजपाल ने कहा था, “मुझ पर तीन इल्जाम लगे। एक में दावा है कि मैंने 5 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है। दूसरे में कहा गया है कि मैंने लोन लिया है। तीसरे में मैंने फ्रॉड किया है। लेकिन मेरे हिसाब से यह एक सिक्योरिटी चेक था, जिसे मैंने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैंने उस पैसे पर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, और मैं कोर्ट का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात समझी।”

उन्होंने आगे साफ किया था, “मुझे माधव गोपाल अग्रवाल से एक फिल्म बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये मिले थे। मैंने इसे लोन के तौर पर नहीं लिया था, उन्होंने एक फाइनेंसर के तौर पर पैसे इन्वेस्ट किए थे क्योंकि वह अपने पोते को लीड एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहते थे।”

अशोक पंडित के साथ एक और बातचीत में इस विवाद पर बात करते हुए राजपाल ने कहा था, “लोगों ने मेरा नाम खराब करने की कोशिश की, लेकिन वे भूल गए कि मैं एक फ़ीनिक्स हूं, जिसने कुछ नहीं से शुरुआत की थी। वे मुझे खत्म कर सकते हैं, और मैं राख से फिर उठ खड़ा होऊंगा।”

यह भी पढ़ें: ‘भूल भुलैया’ के लिए राजपाल यादव ने चार्ज किए थे करोड़ों, जानें कितनी है कर्ज ना चुका पाने पर जेल में बंद एक्टर की संपत्ति