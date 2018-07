अनिल कपूर स्टारर फिल्म ‘फन्ने खां’ 3 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। जिसनें लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है। अब अनिल कपूर ने अपने वैरिफाइड ट्विटर अकाउंट से नया पोस्टर कर नए गाने की रिलीज होने की जानकारी दी है। अनिल कपूर ने ट्वीट में लोगों से सवाल पूछा है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। खास बात यह है कि अनिल के द्वारा शेयर किए गए पोस्टर में लिखा है- मेरे अच्छे दिन कब आएंगे और अनिल कपूर टैक्सी के सामने खड़े हुए नजर आएंगे। अनिल कपूर ने लिखा- अगर आपके दिल में ये सवाल है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे तो आप भी फन्ने खां हैं। मेरा पसंदीदा गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है।

‘फन्ने खां’ में अनिल कपूर के अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और राजकुमार रॉव भी लीड भूमिका में हैं। फन्ने खां हॉलीवुड की मशहूर फिल्म ‘एवरीबडी फेमस’ का हिंदी रीमेक है। अनिल कपूर फिल्म में झंकार आर्केस्ट्रा के फंकार फन्ने खां का रोल अदा कर रहे हैं। वहीं ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने एक पॉपस्टार का रोल अदा किया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फन्ने खां की जवानी शानदार कटती है लेकिन शादी होने के बाद उन्हें अपनी टीनेएज बेटी के तीखे सवालों से गुजरना पड़ता है। फन्ने खां के लिए यहीं से मुश्किल दौर शुरू हो जाता है।

Agar aapke dil mein ye sawaal hai ki mere #AchcheDin kab aayenge, toh aap bhi #FanneyKhan hain!

My favorite song will be out soon!#AishwaryaRaiBachchan @RajkummarRao @divyadutta25 @ItsAmitTrivedi @Irshad_Kamil @RakeyshOmMehra @ROMPPictures @AtulManjrekar @fanneykhanfilm pic.twitter.com/cQCuzdeQyJ

