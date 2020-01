JNU में स्टूडेंट्स पर हुए हमले को लेकर जहां बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स उनका सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ अनाप-शनाप बातें बोल रहे हैं। इस मामले पर अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) ने भी अपना बयान जारी किया है। बयान देते ही जूही चावला ट्वीटर पर ट्रेंड करने लगीं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। जूही ने कहा कि ने सभी लोग सरकार को इतनी जल्दी दोषी क्यों ठहरा देते हैं? मैं कहती हूं कि अगर आप किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की तीन उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं।” इसके साथ ही जूही चावला ने अपने बयान में कहा कि सरकार की आलोचना न करे हमें खुद के आचरण पर गौर करना चाहिए।

जूही ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित Free Kashmir के खिलाफ पोस्टर दिखाने के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। ये प्रदर्शन बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ने अपना सहभागिता दी। उस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ एक प्रतिक्रिया के लिए घटनाओं के बारे में पूछताछ करना ठीक नहीं है, जबकि उन्हें स्थिति को समझने के लिए सही समय दिया जाना चाहिए।

जूही चावला ने कहा, “हम काम पर जाते हैं तो सोचते हैं कि अपने टास्क को कैसे पूरा करें। तभी कुछ घटनाएं होती हैं, जिसे लेकर मीडिया सवाल करता है कि आपकी इसपर क्या राय है? हमने मामले को समझा नहीं है, लोगों ने मामले को नहीं समझा है, लेकिन आपको रिएक्शन चाहिए।”

