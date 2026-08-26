तापसी पन्नू इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म ‘गांधारी’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। लेकिन अपनी फिल्म के साथ-साथ वो कंगना रनौत के साथ विवाद को लेकर भी चर्चा में हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनसे कंगना रनौत के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बारे में सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने मीडिया से कहा कि वो लोग इस बात को खत्म क्यों नहीं होने देते।

मंगलवार को ‘गांधारी’ के ट्रेलर प्रीव्यू के दौरान तापसी से कंगना के हालिया बयानों को लेकर सवाल पूछा गया। जिसपर एक्ट्रेस ने कहा कि अगर लोग दोनों से इस विवाद को लेकर सवाल पूछना बंद कर देते, तो यह मामला बहुत पहले ही खत्म हो गया होता। तापसी ने यह भी कहा कि शायद लोगों को दोनों के बीच चल रहा विवाद देखने में मजा आता है, इसलिए बार-बार इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों से कहा, “आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? हम दोनों से सवाल पूछना बंद कर देंगे, तो ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा।” तापसी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे कहा, “आप सभी लोगों को ये सब देखकर मजा आ रहा है, इसीलिए वही सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसे सवाल पूछना बंद कर दें, तो ये बात कब की खत्म हो गई होती।”

कंगना रनौत को लेकर तापसी पन्नू का कमेंट

गौरतलब है कि कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच लंबे समय से जुबानी जंग चल रही है। कुछ समय पहले तापसी पन्नू से कंगना रनौत के साथ मतभेदों को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह कंगना से कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसका जवाब देने से कंगना खुद को रोक नहीं पाईं।

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दरअसल तापसी ने कहा, “मैं उनसे नहीं मिली हूं। जब ये तथाकथित विवाद शुरू हुए थे, तब भी मैं उनसे नहीं मिली थी। अब भी उनसे नहीं मिली हूं। उनके बारे में मेरी राय मेरी परवरिश, मेरे बात करने के तरीके और चीजों को देखने के मेरे नजरिए को दर्शाती है और उनका नजरिया उनकी परवरिश और उनके तरीके को। वह अपने नजरिए पर कायम हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी के लिए इतना ही काफी है कि वह देखे और तय करे कि कौन कहां से आया है।”

तापसी के बयान पर कंगना रनौत का पलटवार

तापसी पन्नू की परवरिश वाली टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, “एक सस्ती कॉपी अपनी आने वाली बी-ग्रेड फिल्म के साथ घूम रही है, लेकिन हमेशा की तरह मीडिया के लिए हेडलाइन का एकमात्र मुद्दा कंगना रनौत है। लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दीं और बेशर्मी से मेरी परवरिश/मेरे माता-पिता का मजाक उड़ाया।”

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कंगना ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि सभी माता-पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और मैं कभी किसी बहस में माता-पिता को नहीं लाती। लेकिन आज मैं उसके माता-पिता से भी पूछना चाहती हूं कि वे मेरे माता-पिता की तरह किसी ओरिजिनल इंसान को जन्म क्यों नहीं दे पाए? इतनी सस्ती कॉपी क्यों? मुझे आपकी कोशिशों के लिए दुख है।”

क्यों और कैसे शुरू हुआ तापसी पन्नू- कंगना रनौत का विवाद?

कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच विवाद की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। उस समय तापसी ने कंगना की फिल्म ‘जजमेंटल है क्या’ के ट्रेलर की सोशल मीडिया पर तारीफ की थी। मगर उन्होंने कहीं भी कंगना का जिक्र नहीं किया था। इस बात से कंगना की बहन रंगोली चंदेल नाराज हो गई थीं और उन्होंने तापसी को कंगना की सस्ती कॉपी कह दिया था।

तापसी पन्नू ने दिया था जवाब

इसके बाद तापसी ने इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि कंगना के पास घुंघराले बाल रखने या बेबाक राय रखने का कॉपीराइट नहीं है। पूरा मामला विस्तार में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…