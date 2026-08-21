साल 2025 में दीपिका पादुकोण के हाथों से दो फिल्में निकलीं। उनमें से एक संदीप रेड्डी वांगा की ‘स्पिरिट’ थी। जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आईं। अब संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने दीपिका के फिल्म छोड़ने की असली वजह बताई है।

दरअसल प्रणय ‘स्पिरिट’ के निर्माता भी हैं। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक प्रणय से जब दीपिका पादुकोण की जगह तृप्ति डिमरी को लेने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दीपिका फीस को लेकर, शूट के शेड्यूल और प्रोजेक्ट के कुछ पहलुओं को लेकर सहमत नहीं थीं।

प्रणय वांगा रेड्डी ने कहा, “कारण वही है जो पहले बताया गया था। एक तो फीस थी, दूसरा टाइमिंग। इसके अलावा कुछ और कारण भी थे। मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कई बातें थीं। यह संदीप का फैसला था।”

प्रणय के मुताबिक, संदीप करीब डेढ़ साल से दीपिका पादुकोण के संपर्क में थे और उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। बॉक्स ऑफिस पर दीपिका की सफलता को देखते हुए उनके पास अपनी फीस और शर्तों को लेकर बातचीत करने की ज्यादा गुंजाइश थी।

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दीपिका पादुकोण की मांगे बढ़ गई थीं

दीपिका ने फिल्म के मुनाफे में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी मांगी थी। प्रणय के अनुसार, इसके बाद उनकी मांगें काफी बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि अगर कोई कलाकार कुछ मांगता है और प्रोडक्शन टीम उसे देने में सक्षम है, तो वे उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन फिल्म का बजट और कमाई का हिसाब भी सही बैठना जरूरी है। जब उन्हें लगा कि यह डील बजट के हिसाब से संभव नहीं है, तो उन्होंने फिल्म के लिए दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए।

दीपिका पर लगाए आरोप

प्रणय रेड्डी वांगा ने आरोप लगाया, ‘जैसे ही हमने दूसरे विकल्पों पर विचार करना शुरू किया, उन्होंने सब कुछ लीक करना शुरू कर दिया। हमने उनके साथ कहानी और किरदार पर चर्चा की थी। अंदरूनी चर्चाओं की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वे सभी बातें लीक कर दीं। इसीलिए हम परेशान हैं।”

उन्होंने आगे बताया कि मेकर्स दीपिका पादुकोण को 5-6 करोड़ रुपये ज्यादा देने के लिए तैयार थे। लेकिन फिल्म का कुल बजट और बाकी शर्तें ऐसी थीं कि बात आगे नहीं बढ़ सकी।