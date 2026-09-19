साल की सबसे बड़ी फिल्म बताई जाने वाली ‘धुरंधर’ ने भले ही दर्शकों का दिल शानदार तरीके से जीता हो लेकिन ऑस्कर्स 2027 के लिए जूरी मेंबर्स का दिल जीतने में फिल्म कहीं पीछे रह गई। 3000 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को ऑस्कर्स 2027 के लिए भारत की तरफ से नहीं चुना गया है।

फिल्म की शानदार सक्सेस देखने के बाद दर्शकों को उम्मीद थी कि फिल्म ऑस्कर्स में जा सकती है लेकिन फिल्म को 14 जूरी मेंबर्स से कुल 4 वोट ही मिले। साथ ही एक जूरी मेंबर ने रणवीर सिंह की फिल्म के ऑस्कर्स से बाहर होने की वजह भी साझा की।

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‘धुरंधर’ को क्यों मिले सिर्फ 4 वोट

एनडीटीवी से बात करते हुए जूरी मेंबर विवेक वासवानी ने बताया कि ‘कुछ लोगों को ये फिल्म पसंद आई लेकिन हमें नहीं लगा कि यह ऑस्कर मैटिरियल है।’ उन्होंने कहा कि जूरी मेंबर ऐसी फिल्म की तलाश में थे जो ऑस्कर के ग्लोबल मंच पर भारतीय संस्कृति और पहचान को गहराई से दिखा सके। जूरी के मुताबिक, स्पाय-थ्रिलर फिल्म धुरंधर उस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है जैसा वह लोग चाह रहे थे।

इंटरनेशनल मंच के लिए सही नहीं

जूरी ने साफ बताया कि उनका ये फैसला फिल्म के कलेक्शन, तोड़े गए रिकॉर्ड्स और उसकी लोकप्रियता पर आधारित नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल मंच पर उसकी पेशकश के लिए था। जानकारी के लिए बता दें कि धुरंधर के लिए पूरी तरह से ऑस्कर्स 2027 के रास्ते बंद नहीं हुए हैं।

अभी भी हैं ऑस्कर 2027 का चांस

भले ही इसे ‘बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म’ की कैटेगरी के लिए एंट्री नहीं मिली हैं लेकिन अगर निर्माता चाहें तो ‘धुरंधर’ को स्वतंत्र रूप से ऑस्कर की सामान्य कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ ने भी इसी तरह से प्रवेश करके ऑस्कर जीता था।

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गोंधल बनी ऑस्कर्स 2027 के लिए जूरी मेंबर्स की पसंद

मराठी थ्रिलर फिल्म ‘गोंधल’ को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री चुना गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने 18 सितंबर को इसकी घोषणा की। रेस में ‘अंग’ और तमिल फिल्म ‘डोरोथी’ भी शामिल थीं। यानी कि ये तो साफ है कि रणवीर सिंह की फिल्म टॉप 3 में भी जगह नहीं बना पाई।

‘गोंधल’ के लिए पूरी ऑस्कर जूरी समिति ने अपना समर्थन दिया। फिल्म को पूरे 14 वोट मिले जिसके बाद वह ऑस्कर्स 2027 के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक एंट्री बनी।