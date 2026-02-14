टीवी पर इन दिनों रियलिटी शोज को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। सीरियल की जगह कुछ समय तक आने वाले रियलिटी शोज के सीजन को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए फिर चर्चा करते हैं कि क्या सलमान खान के बिग बॉस की सफलता के बाद मेकर्स ने रयिलिटी शोज में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। आइए जानते हैं कि इसके पीछे मुख्या कारण क्या हैं, और कौन-से रियलिटी शोज पहले सीजन के बाद से ही चर्चा में आ गए।

बिग बॉस की सफलता ने बदला गेम

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस हमेशा टीआरपी की लिस्ट में आगे रहता है। सलमान खान कलर्स टीवी पर आने वाले बिग बॉस में बतौर होस्ट सालों से नजर आ रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसके दूसरे सीजन को सलमान खान ने और तीसरे को अनिल कपूर नो होस्ट किया था। बिग बॉस के सीजन 19 के विनर गौरव खन्ना बने। इस शो के हर सीजन में नए विवाद, नए रिश्ते और नए सितारे नजर आते हैं, जो लोगों को शो से जोड़े रखने का काम करते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि बिग बॉस की सफलता के बाद मेकर्स ने इस तरह के अन्य शोज को भी बनाना शुरू कर दिया।

कलर्स टीवी पर चर्चा में है ‘द 50’ शो

फराह खान का हालिया शुरू हुआ रियलिटी शो द 50 इन दिनों चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। रियलिटी शो लवर्स इसे देखने में खास रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि, ट्रोलर्स ने इस शो की कुछ चीजों को सही नहीं बताया है। फिर भी इस शो को लोगों का प्यार मिल रहा है। इसकी कई चीजें बिग बॉस से काफी हद तक मिली-जुली लगती है।

ओटीटी पर भी रियलिटी शोज का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, कलर्स टीवी पर कुकिंग शो को भी काफी हद तक रियलिटी शो की तरह ही बना दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिग बॉस की पॉपुलैरिटी के बाद मेकर्स इस तरह के शो को बनाने में काफी ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं।