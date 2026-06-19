ग्लैमर, शोहरत, पैसा और लाखों फैंस का प्यार। आम लोगों को फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की जिंदगी कुछ ऐसी ही नजर आती है। लेकिन कैमरे के सामने मुस्कुराते चेहरों के पीछे कई बार ऐसा मानसिक दबाव छिपा होता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता। हाल के सालों में मनोरंजन जगत से लगातार आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने इस चमकती दुनिया के अंधेरे को काफी हद तक उजागर किया है।

हाल ही में अभिनेत्री संचिता उगले की आत्महत्या की खबर ने एक बार फिर इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहस छेड़ दी है। इससे पहले टीवी अभिनेत्री तुनीषा शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। वहीं 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और मनोरंजन जगत में मौजूद दबावों को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया था।

सफलता की दौड़ या असफलता का डर

मनोरंजन जगत में काम करने वाले कलाकार लगातार आगे पढ़ने की होड़ में लगे रहते हैं। एक सफल प्रोजेक्ट के बाद भी अगले काम की कोई गारंटी नहीं होती। ऑडिशन, रिजेक्शन, सोशल मीडिया पर तुलना और करियर की अनिश्चितता कई कलाकारों को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। ऐसा सिर्फ इन एक्टर्स के साथ ही नहीं बल्कि पैसा कमाने या घर पर घर चलाने वाले किसी भी इंसान के साथ हो सकता है।

हर इंसान हर दिन खुद को साबित करने की जद्दोजहद में लगा है। अगर सफल हुए तो ठीक नहीं हुए तो तमाम लोग आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। एक्टर्स की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सेजल अग्रवाल से बात की। हमने उनसे जानने की कोशिश की आखिर दर्द किस हद तक बढ़ जाता है कि लोग अपनी जिंदगी तक खत्म कर देते हैं।

यह भी पढ़ें: रवि किशन-खेसारी नहीं, ये हैं भोजपुरी के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे स्टार; पढ़ाई-लिखाई जानकर चौंक जाएंगे

जानें क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट सेजल अग्रवाल

एक्टर्स की बढ़ती सुसाइड को लेकर उन्होंने कहा कि अभिनेताओं का काम अक्सर ऐसी भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करना होता है, जो उस समय उनके भीतर वास्तव में मौजूद भी नहीं होतीं। मनोविज्ञान में इसे “इमोशनल लेबर” (Emotional Labour) कहा जाता है। लंबे समय तक लगातार ऐसा करते रहने से कई बार व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से ही दूर होने लगता है और यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अभिनय के पीछे वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा है।

यही एक वजह है कि अभिनय की दुनिया में आत्महत्या के मामले अक्सर इतने चौंकाने वाले और समझ से परे लगते हैं। जो टैलेंट किसी कलाकार को स्क्रीन पर बेहद प्रभावशाली बनाता है, वही उसे अपनी निजी परेशानियों को दुनिया से छिपाने में भी सक्षम बना देता है। कई बार लोग तब तक उसकी मानसिक स्थिति को समझ ही नहीं पाते, जब तक बहुत देर नहीं हो जाती।

क्या हो सकते हैं आत्महत्या के कारण?

साइकोलॉजिस्ट सेजल अग्रवाल के मुताबिक इसके पीछे कई ऐसे कारण होते हैं जो धीरे-धीरे मानसिक दबाव को बढ़ाते रहते हैं। सबसे पहले, अभिनय का करियर बेहद अनिश्चित होता है। यहां सफलता की कोई तय गारंटी नहीं होती, जिससे व्यक्ति लगातार असुरक्षा और तनाव की स्थिति में जीता है। सोशल मीडिया ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। अब कलाकारों को सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि चौबीसों घंटे अपनी छवि को बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। हर पोस्ट, हर तस्वीर और हर वीडियो पर एक “परफेक्ट जिंदगी” दिखाने का दबाव रहता है।

इसके साथ ही, लोकप्रियता के बीच भी गहरा अकेलापन मौजूद हो सकता है। लाखों फैंस होने के बावजूद कई कलाकारों के पास ऐसा कोई नहीं होता, जिसके सामने वे बिना किसी दिखावे के अपनी वास्तविक भावनाएं व्यक्त कर सकें। शोहरत अक्सर रिश्तों को भी प्रभावित करती है और लोगों के इरादों पर संदेह पैदा कर सकती है।

यह भी पढ़ें: ‘मॉलीवुड टाइम्स’ के निर्माताओं और प्रदर्शकों पर केस दर्ज, सेंसर नियमों के उल्लंघन का आरोप

सेजल अग्रवाल ने ये भी कहा कि चकाचौंध भरी जिंदगी जीने वाले लोगों की जिंदगी में भीड़ में भी अकेलापन होता है; हज़ारों फ़ॉलोअर्स होने के बावजूद कोई ऐसा नहीं होता जिसके सामने दिल की बात खुलकर कही जा सके, क्योंकि शोहरत रिश्तों की गहराई को कम कर देती है। शरीर और उम्र को लेकर भी दबाव होता है, खासकर महिलाओं पर, जिसका सीधा असर उनके आत्म-सम्मान पर पड़ता है। और एक बात जिस पर सबसे कम चर्चा होती है, वह है पावर डायनामिक्स नए या जूनियर एक्टर्स के पास मोल-भाव करने की असली ताकत शायद ही होती है, और ‘ना’ कहने का मतलब करियर खत्म होना हो सकता है।

एक ऐसा डर जिसे वे अक्सर अकेले ही झेलते हैं। किसी एक मामले से परे, ज्यादा मुश्किल सवाल यह है कि क्या हम मानसिक स्वास्थ्य को सच में गंभीरता से लेते हैं, या किसी सेलिब्रिटी की मौत के बाद बस कुछ दिनों के लिए चिंता का दिखावा करते हैं, और फिर नए हैशटैग्स की ओर बढ़ जाते हैं? आत्महत्या कभी किसी एक वजह से नहीं होती। यह अक्सर कई छोटी-छोटी तकलीफों के जमा होने का नतीजा होती है। जिनमें से ज्यादातर दिखाई नहीं देतीं और जब तक इसका पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।