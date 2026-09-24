मशहूर कलाकार, समाजसेवी और कला-संस्कृति को आम लोगों तक पहुंचाने वाले सूर्या कृष्णमूर्ति का 23 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। उन्होंने 78 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। सूर्या कृष्णमूर्ति ने सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी की स्थापना की थी। यह संस्था हर साल मशहूर ‘सूर्या महोत्सव’ का आयोजन करती है।

27 साल ISRO में किया काम

सूर्या कृष्णमूर्ति का असली नाम नटराज कृष्णमूर्ति था। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में वैज्ञानिक के तौर पर करीब 27 साल काम किया। अपने करियर के दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम समेत कई बड़े वैज्ञानिकों के साथ काम किया था।

हालांकि, उनके मन में कला और संस्कृति को लेकर हमेशा खास रुचि थी। इसी जुनून ने उन्हें एक समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर कला के क्षेत्र में काम करने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया।

कला के लिए छोड़ी नौकरी

कृष्णमूर्ति ने करीब चार दशक पहले तिरुवनंतपुरम में सूर्या स्टेज एंड फिल्म सोसाइटी की शुरुआत की। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका मकसद अच्छे सिनेमा, थिएटर और कला को आम लोगों तक पहुंचाना था।

2018 में द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने ISRO से अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेकर कला और संस्कृति को आम लोगों तक पहुंचाने का फैसला लिया था। उन्होंने बताया था कि फिल्म सोसाइटी के जरिए महिलाओं, खासकर गृहिणियों की भी कला और सिनेमा में भागीदारी बढ़ाना उनका उद्देश्य था।

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धीरे-धीरे सूर्या सोसाइटी एक बड़े सांस्कृतिक आंदोलन में बदल गई। संस्था के जरिए कई जाने-माने कलाकारों को मंच मिला, वहीं कई नए कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। बाद में इसके चैप्टर एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों समेत 22 देशों तक पहुंचे।

सिनेमा के क्षेत्र में भी दिया योगदान

सूर्या कृष्णमूर्ति का योगदान सिर्फ थिएटर और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहा। वह केरल स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (KSFDC) के निदेशक तीन कार्यकाल तक रहे। इसके अलावा वह नेशनल फिल्म अवॉर्ड कमेटी, केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड कमेटी, NFDC की स्क्रिप्ट कमेटी और इंडियन पैनोरमा फिल्मों के चयन से जुड़ी कमेटी के सदस्य भी रहे।

उन्होंने दूरदर्शन की एडवाइजरी कमेटी और संस्कृति मंत्रालय की कई समितियों में भी काम किया। वह केरल संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। 1996 में उन्हें स्टेज क्राफ्ट और डायरेक्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

‘मेलविलासम’ की लिखी थी कहानी

सूर्या कृष्णमूर्ति ने फिल्मों के लिए भी काम किया था। उन्होंने निर्देशक माधव रामदासन की 2011 में रिलीज हुई कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ‘मेलविलासम’ की पटकथा लिखी थी। फिल्म में सुरेश गोपी, पार्थिबन और अशोकन ने अहम किरदार निभाए थे।

ISRO के वैज्ञानिक के तौर पर करियर शुरू करने के बाद सूर्या कृष्णमूर्ति ने कला और सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका सफर बताता है कि अगर कोई अपने जुनून को पूरी लगन से आगे बढ़ाए, तो वह कला और संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा काम कर सकता है।