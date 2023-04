कौन हैं विनाली भटनागार? ‘किसी का भाई किसी की जान’ में पूजा हेगड़े, पलक तिवारी, शहनाज गिल को दे रही हैं टक्कर

Vinali Bhatnagar: सलमान खान और पूजा हेगड़े की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ 21 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है।

Vinali Bhatnagar (Photo- Instagram)

पढें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram