Who Is Vijaya Mehta: मराठी रंगमंच की दिग्गज कलाकार, अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता ने 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। वह मुंबई के थिएटर ग्रुप ‘रंगायन’ की संस्थापक सदस्यों में से एक थीं। इस ग्रुप में विजय तेंदुलकर, श्रीराम लागू और अरविंद देशपांडे जैसे बड़े नाम भी शामिल थे।

1960 के दशक में विजया मेहता ने मराठी रंगमंच पर प्रयोगधर्मी थिएटर को नई पहचान दी। उन्होंने उस दौर में नाना पाटेकर जैसे उभरते कलाकारों के साथ भी काम किया और मराठी थिएटर की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में गिनी जाने लगीं।

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मराठी नाटकों का किया निर्देशन

दिल्ली में रंगमंच के प्रसिद्ध गुरु इब्राहिम अल्काजी से प्रशिक्षण लेने वाली विजया मेहता ने ‘एक शून्य बाजीराव’ और ‘अजब न्याय वर्तुळाचा’ जैसे कई चर्चित मराठी नाटकों का निर्देशन किया। उन्होंने अपने बहुत से नाटकों को फिल्मों और टीवी शो के रूप में भी पेश किया। इनमें ‘स्मृति चित्रे’ (1982), ‘शकुंतलम’ (1986), ‘हवेली बुलंद थी’ (1987), ‘हमीदाबाई की कोठी’ (1988) और टीवी शो ‘लाइफलाइन’ (1991) शामिल हैं।

फिल्म ‘कलयुग’ से की अभिनय करियर की शुरुआत

विजया मेहता एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री भी थीं। उन्हें गोविंद निहलानी की 1984 की हिंदी फिल्म ‘पार्टी’ में दमयंती राणे की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत श्याम बेनेगल की 1981 की फिल्म ‘कलयुग’ से की थी, जिसका निर्माण शशि कपूर ने किया था।

फिल्मों से लंबे समय तक दूर रहने के बाद वह आखिरी बार अमोल पालेकर की 2006 की मराठी-अंग्रेजी फिल्म ‘क्वेस्ट; में नजर आई थीं। यह पालेकर की लैंगिकता पर आधारित फिल्म त्रयी की अंतिम कड़ी थी। इस सीरीज में ‘दायरा’ (1996) और ‘आहट’ (2001) भी शामिल थीं। ‘क्वेस्ट’ को सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था।

विजया मेहता ने निर्देशन में भी आजमाया हाथ

विजया मेहता ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी खास पहचान बनाई। उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से दो हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें अभिनेता अनुपम खेर मुख्य भूमिका में थे। पहली फिल्म 1985 की पीरियड ड्रामा ‘राव साहेब’ थी, जो उनके नाटक ‘बैरिस्टर’ पर आधारित थी। इस फिल्म में अनुपम खेर ने मुख्य किरदार निभाया था। विजया मेहता ने इसमें अभिनय भी किया और अपने शानदार प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।

इसके बाद उन्होंने 1988 में अनुपम खेर के साथ ‘पेस्टनजी’ बनाई। यह फिल्म भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई थी। मुंबई में रहने वाले पारसी समुदाय के जीवन पर आधारित इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और किरण खेर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे।

फिल्मी परिवार से थीं विजया मेहता

विजया मेहता का जीवन शुरू से ही फिल्मी दुनिया से जुड़ा रहा। उनकी आंटी प्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत थीं और नूतन व तनूजा उनकी कजिन थीं। इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों के बजाय थिएटर को अपना रास्ता चुना। 2011 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, “घर में ग्लैमर देखने की मुझे आदत थी, इसलिए मुझे लगता था कि सिनेमा मेरे लिए नहीं है।

इब्राहिम अल्काजी से थिएटर में सभी कलाओं के आपसी संबंध को समझना मेरे लिए एक नया अनुभव था। आदि मरजबान ने मुझसे कहा कि बातें मत करो, सीधे काम में जुट जाओ और मुझे थिएटर निर्देशक बना दिया। मैं सिर्फ 21 साल की थी जब मैंने विजय तेंदुलकर का नाटक ‘श्रीमंत’ निर्देशित किया था। इस नाटक ने हम दोनों को पहचान दिलाई।”

बाद में पैरेलल सिनेमा के दौर और श्याम बेनेगल व गोविंद निहलानी जैसे नए फिल्मकारों के आने से उनका रुझान फिल्मों की तरफ भी बढ़ा। उन्होंने कहा था कि जब मैंने सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल की ‘अंकुर’ (1974) और गोविंद निहलानी की ‘आक्रोश’ (1980) देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि फिल्म निर्माण भी थिएटर जितना ही संतोष देने वाला हो सकता है।” विजया मेहता ने पहले दिग्गज अभिनेत्री दुर्गा खोटे के बेटे हरिन खोटे से शादी की थी। हरिन खोटे के निधन के बाद उन्होंने फर्रुख मेहता से विवाह किया।

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