वैसे तो ‘धुरंधर 2’ की शुरुआत में डिसक्लेमर दिया गया है कि फिल्म को ऐतिहासिक तथ्यों का सटीक चित्रण नहीं माना जाना चाहिए। इसमें कई किरदारों, संवादों और घटनाओं को नाटकीय और काल्पनिक रूप दिया गया है। लेकिन केवल नाम में थोड़ा बदलाव किया गया है जबकि चेहरे हूबहू दिखाने की कोशिश की गई है। इनमें से एक किरदार है ‘आतिफ अहमद’, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमा गई है।

फिल्म में दिखाए गए आतिफ अहमद नाम के किरदार को लेकर राजनीतिक दल आमने-सामने आ गए हैं। यह किरदार कथित तौर पर बाहुबली नेता अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है, हालांकि मेकर्स ने इसे फिक्शनल बताया है। इस किरदार को एक्टर सलीम सिद्दीकी ने निभाया है। उनका किरदार पहले राजनीति में रहकर और फिर जेल से अपना आपराधिक साम्राज्य चलाता है, और इसमें ISI से संबंध, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली जैसे पहलू दिखाए गए हैं।

ये हैं आरोप

यूपी में कई नेताओं ने इस किरदार पर आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि फिल्म में वास्तविक घटनाओं और व्यक्तियों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। वहीं कुछ नेताओं का कहना है कि सिनेमा के जरिए एक खास नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ, फिल्म के निर्देशक आदित्य धर और टीम का कहना है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है।

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सपा नेता ने जताई आपत्ति

पूर्व सपा सांसद एसटी हसन ने ‘धुरंधर 2’ में आतिफ अहमद के किरदार को अतीक अहमद बनाकर पेश करने की बात कही है। उनका कहना है कि अतीक अहमद के ISI से किसी भी तरह के संबंध का अब तक कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में फिल्म में दिखाया गया यह एंगल पूरी तरह आधारहीन लगता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजकल फिल्में समाज को संदेश देने के बजाय सियासत के मकसद से बनाई जा रही हैं। इनके अलावा भी कई नेताओं ने इस फिल्म पर आपत्ति जताई है। पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

कौन हैं आतिफ अहमद का किरदार निभाने वाले सलीम सिद्दीकी?

सलीम सिद्दीकी लंबे समय से थिएटर और फिल्मों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन ‘धुरंधर 2‘ में निभाया गया उनका किरदार ‘आतिफ अहमद’ उनके करियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सलीम सिद्दीकी का सफर सिर्फ इस फिल्म तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी वे कई चर्चित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने 12th Fail, ‘इंडिया लॉकडाउन’ और ‘रक्षाबंधन’जैसी फिल्मों में अपने सशक्त अभिनय की छाप छोड़ी है। इसके अलावा लोकप्रिय वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ में भी उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा था।