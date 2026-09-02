बुंदेलखंड की मिट्टी की खुशबू और पारंपरिक तमूरा की मधुर तान के साथ भक्ति गीतों को अपनी आवाज देने वाले लोकगायक सुनील लोधी की कहानी इन दिनों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। फिल्म ‘हनुमान अंश’ और उसका एक बेहद शानदार, सरल और दिल को छू लेने वाले गाना जिसका नाम है- मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डार दई।

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इस गाने को आवाज दी सुनील लोधी ने, जो भले ही नेत्रहीन हैं लेकिन कला के मामले बेहतरीन हैं। अगरा के छोटे से गांव के जैसीनगर ब्लॉक में रहने वाले सुनील लोधी ने कहां सोचा था कि एक दिन उनकी आवाज हर शख्स की जुबान पर होगी।

कौन हैं सिंगर सुनील लोधी

प्रसिद्ध लोकगायक सुनील लोधी का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक छोटे से गांव अगरा (बुंदेलखंड) में हुआ था। वर्तमान समय में उनकी उम्र 26 साल बताई जा रही है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुनील लोधी जन्म से ही नेत्रहीन हैं लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

वह एक गरीब किसान परिवार से आते हैं। बचपन में उनके माता पिता ने उनकी आंखो के लिए कई महंगे इलाज कराए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।

कैसे शुरू हुआ संगीत सफर

नेत्रहीन होने के कारण सुनील लोधी स्कूल नहीं जा पाए, बाद में उन्होंने संगीत को अपना दोस्त बना लिया। 10 से 11 साल की उम्र से सुनील लोधी ने बुजुर्गों के बीच बैठकर उन्होंने तंबूरा बजाना सीखा। बाद में उन्होंने ट्रेनों, स्थानीय कार्यक्रमों में भी भजन गाए लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली जिसके वह हक दार थे।

इस साल जनवरी में सोशल मीडिया पर उनका एक गाना सामने आया, जिसका नाम था- ओ मोरे संकट के कटैया हनुमान। इस गाने पर देखते ही देखते करीब 30 मिलियन व्यूज आ गए। इस गाने की गूंज मुंबई तक जा पहुंची और निर्माता पंकज वीआरके ने सुनील लोधी को मुंबई बुला लिया। जहां उन्हें मिला उनकी लाइफ का सबसे शानदार गाना ‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’।

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सोशल मीडिया पर वायरल

इस समय फिल्म हनुमान अंश का ये गीत सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और दर्शकों द्वारा इसे काफी पसंद किया जा रहा है। कभी गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर तंबूरा बजाते थे सुनील। आज शोर शराबे वाले गानों के बीच सिर्फ तमूरे की धुन पर बना ये गाना सच में कमाल कर रहा है।

आज सुनील लोधी की कहानी उनकी किसी कमी से नहीं बल्कि उनके शानदार हुनर से जानी जा रही है। फिल्म हनुमान अंश में इस गाने को फिल्माया गया है जो नैनीताल के नीब करौरी बाबा की लाइफ पर आधारित है।