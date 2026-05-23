साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ‘लकी’ में सलमान खान के साथ अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल नजर आई थीं। उन्होंने मूवी में लकी नेगी का किरदार निभाया, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। अपनी डेब्यू मूवी के बाद से ही स्नेहा इस बात को लेकर चर्चों का हिस्सा बन गई कि वह ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हैं। दिलचस्प बात ये थी कि अभिनेत्री ने कभी नहीं सोचा था कि वह फिल्मों में काम करेंगी।

हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई की सड़कों पर एक सामान्य दिन में किसी की नजर उन पर पड़ी और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हो गई। स्नेहा का बॉलीवुड से कोई लेना-देना नहीं था। मुंबई की सड़कों पर यूं ही टहलते हुए किसी ने उन्हें देखा और उन्हें अचानक सलमान खान के साथ एक फिल्म का ऑफर मिल गया।

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रातों-रात वह एक सेंसेशन बन गईं। कई लोगों ने उनकी तुलना ऐश्वर्या राय से की, तो कुछ ने इसे सलमान और ऐश्वर्या के ब्रेकअप से जोड़कर देखा। हालांकि, स्नेहा का कहना था कि उन्होंने फिल्म सिर्फ स्टार बनने या फिल्मों के शौक की वजह से नहीं की। उस समय उनकी मां कैंसर से जूझ रही थीं और वह घर में थोड़ी खुशी और सकारात्मक माहौल लाना चाहती थीं। तब स्नेहा सिर्फ 16 साल की थीं, जबकि सलमान खान 38 साल के थे।

स्नेहा ने बताया कैसी मिली ‘लकी’

स्नेहा उल्लाल ने AlphaNeon Studioz से बात करते हुए बताया, “मैंने 10वीं पास की थी और नया-नया कॉलेज जॉइन किया था। तभी अर्पिता खान के दोस्तों ने मुझे देखा। उसी समय ‘लकी’ फिल्म के किरदार के लिए ऑडिशन भी चल रहे थे। शायद उन्होंने मेरे बारे में सलमान खान को बताया और फिर उनकी तरफ से मुझसे संपर्क किया गया।”

उन्होंने आगे बताया, “जब मुझे इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया, तो मैं पर्सनली बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। मेरी मां कैंसर का इलाज करवा रही थीं। हमारे घर का माहौल काफी उदास था। मैंने अपने परिवार का ध्यान बांटने के लिए ‘लकी’ फिल्म साइन की। मेरी मां को घूमना-फिरना बहुत पसंद था, इसलिए मैंने यह ऑफर मान लिया। इससे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया, भले ही मुझे एक्टिंग में दिलचस्पी थी या नहीं।”

फिल्म ने मुझसे बहुत कुछ लिया: स्नेहा

अचानक मिली शोहरत के बारे में बात करते हुए स्नेहा ने कहा, “मुझे उस फिल्म के लिए बहुत प्यार मिला। यह एक मुश्किल सफर था। उस फिल्म ने मुझसे बहुत कुछ ले लिया, लेकिन साथ ही मुझे बहुत कुछ दिया भी। मेरी आजादी, मेरी कॉलेज लाइफ छिन गई। मुझे अपनी टीनएज या 20s की जिंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला।

मैं रातों-रात 16 साल की लड़की से एक बड़ी महिला बन गई। यह एक समझौता था। तब मुझे यह समझ नहीं आया था, लेकिन अब आता है।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सलमान खान ने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा।

ऐश्वर्या राय से तुलना होने पर कही ये बात

फिल्म के अलावा स्नेहा उल्लाल ऐश्वर्या राय की हमशक्ल के तौर पर भी काफी मशहूर हुईं। इन तुलनाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “जब ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनीं, तो मेरे आस-पास के लोग कहते थे कि मैं काफी हद तक उनकी जैसी दिखती हूं। बाद में पीआर का खेल कुछ ऐसा चला और चूंकि मैंने सलमान खान के साथ डेब्यू किया था, इसलिए लोगों ने इस बात को उसी नजरिए से जोड़कर देखा। लेकिन मुझे इससे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उस समय मैं इन सब बातों के लिए बहुत छोटी थी।”

शुरुआत में एक्टिंग में स्नेहा की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी अपनी खूबसूरती की वजह से उन्हें बहुत कम उम्र से ही कई ऑफर मिलने लगे थे। स्नेहा ने कहा, “मुझे बचपन से ही बहुत सारे ऑफर मिलते थे। जब भी मैं ओमान से इंडिया आती थी, तो अलग-अलग ब्रांड के लोग मुझसे संपर्क करते थे। लेकिन हम इस इंडस्ट्री से बहुत डरते थे।

मैं बहुत ज्यादा ग्लैमरस नहीं हूं। मैं तो एकदम टॉमबॉय जैसी हूं। लोग अक्सर पूछते हैं कि ‘लकी’ के बाद यह एक्ट्रेस कहां गायब हो गई, लेकिन मुझे एक्टिंग को लेकर कभी पक्का यकीन नहीं था। मैं बहुत कन्फ्यूज थी। मुझे इसकी बारीकियां समझ नहीं आती थीं और मुझे ग्लैमर में कभी दिलचस्पी नहीं रही।”

अभिनेत्री न होती तो क्या बनती स्नेहा

स्नेहा ने बताया, “अगर मैं एक्टर नहीं होती, तो मैं जानवरों और पर्यावरण से जुड़ा कोई बिजनेस शुरू करती। मैं जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक एक्टिविस्ट हूं। जानवरों के अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों के बीच मेरी अच्छी पहचान है। मैंने कई जानवरों को बचाया है और मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी ऐसा करती रहूंगी।”

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एक घटना ने उनका नजरिया पूरी तरह से बदल दिया, वह शाकाहारी बन गईं। एक्ट्रेस ने कहा, “जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, तो मैं मांसाहारी थी। लेकिन एक घटना ने मेरी लाइफ बदल दी। कोई एक बकरी को परेशान कर रहा था और जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया, तो उन्होंने मेरी खाने की आदतों पर सवाल उठाया। उसके बाद सब कुछ बदल गया।”

हिंदी फिल्मों के बाद स्नेहा उल्लाल ने तेलुगू, कन्नड़ और बंगाली सिनेमा की तरफ रुख किया। अब वह 38 साल की उम्र में कहती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ऐसे सार्थक रोल मिलेंगे जिनमें ग्लैमर पर कम और कहानी के सार पर ज्यादा जोर हो।

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