साल 2026 के मार्च में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘चिरैया’ ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होते ही ट्रेंड हो रही है। सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर लोगों को हर तरफ इसकी रील्स नजर आ रही हैं। बता दें कि यह सीरीज मैरिटल रेप जैसे गंभीर विषय पर आधारित है, जिसे ना समाज गलत मानता है, ना कानून गुनाह। इसमें दिव्या दत्ता, संजय मिश्रा, प्रसन्ना बिष्ट और सिद्धार्थ शॉ लीड रोल में नजर आए हैं।

‘चिरैया’ में लखनऊ की एक परिवार की कहानी दिखाई गई है। जहां मुखिया पापा जी (संजय मिश्रा) का साहित्यिक बिरादरी में बड़ा नाम है। वह महिलाओं के अधिकार, न्याय, सही का साथ देने, गलत के खिलाफ बोलने को लेकर बड़ी-बड़ी बातें भी करते हैं। घर की बड़ी बहू कमलेश (दिव्या दत्ता) बेहद संस्कारी और सभी का ख्याल रखने वाली है।

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देवर अरुण (सिद्धार्थ शॉ) को उसने बेटे की तरह पाला है। इस खुशहाल परिवार में भूचाल तब आता है, जब अरुण की नई नवेली पत्नी पूजा (प्रसन्ना बिष्ट) अपने ही पति पर रेप करने का आरोप लगाती है। जिन लोगों ने सीरीज देख ली वह अब जानना चाहते हैं कि अरुण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सिद्धार्थ शॉ कौन हैं। चलिए हम आपको बताते हैं उनके बारे में।

कौन हैं ‘चिरैया’ अभिनेता सिद्धार्थ शॉ

सिद्धार्थ शॉ का जन्म लखनऊ में हुआ और वह दिल्ली में पले बढे हैं। अपने करियर की शुरुआत अभिनेता ने थिएटर के जरिए की। महज 19 साल की उम्र में उन्हें बड़ा मौका मिला, जब इम्तियाज अली ने उनको फिल्म ‘लव आज कल’ में कार्तिक आर्यन के दोस्त के किरदार के लिए कास्ट किया।

इसके अलावा सिद्धार्थ शॉ वेब सीरीज ‘क्रिमिनल जस्टिस’ के तीसरे सीजन में भी नजर आए, जहां उन्होंने रौनक का किरदार निभाया। ‘नॉट डेटिंग’ और ‘दो गुब्बारे’ जैसे शो का हिस्सा भी सिद्धार्थ रह चुके हैं। ‘दो गुब्बारे’ में उन्होंने रोहित की भूमिका निभाई थी।

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