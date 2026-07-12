अभिनेत्री आकांक्षा रंजन कपूर और शरण शर्मा 11 जुलाई को शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोनों ने मुंबई में बेहद सादगी से रजिस्टर्ड मैरिज की। कपल की शादी में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, करण जौहर समेत कई स्टार्स शामिल हुए। अब आकांक्षा ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी ड्रीमी वेडिंग की कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर दी हैं। साथ ही उन्होंने कैप्शन में एक प्यारा सा नोट भी लिखा।

अंकाक्षा ने पहनी लाल साड़ी

अंकाक्षा ने इंस्टाग्राम हैंडल पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की हैं। अपनी शादी के खास दिन पर एक्ट्रेस ने लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी, जिस पर गोल्डन वर्क किया गया है। इसके साथ हैवी ब्राइडल ज्वैलरी, लाल चूड़ा, कलीरें और हाथों में रची मेहंदी ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए। दूसरी तरफ शरण शर्मा व्हाइट कलर के कुर्ता-पायजामा और कढ़ाई वाले जैकेट में काफी हैंडसम लग रहे थे।

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अभिनेत्री ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें वह खुलकर हंसते हुए, एक-दूसरे का हाथ थामे हुए, शादी के पेपर्स साइन करते हुए और अपनों के साथ इमोशनल पल बिताते नजर आ रहे हैं। वहीं, आकांक्षा ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, “तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता।” अब उनके इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स खूब प्यार लुटा रहे हैं।

इन सितारों ने दी न्यूली वेड कपल को बधाई

कई सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में कपल को बधाई दी। आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड आलिया भट्ट ने सन इमोजी पोस्ट किए। प्रकाश राज की पत्नी कोरियोग्राफर पोनी प्रकाश ने कमेंट किया, “बधाई हो मेरे बच्चे… भगवान तुम पर कृपा बनाए रखे।” अनन्या पांडे ने लिखा, “ओह प्यारे लोगों… तुम दोनों से बहुत प्यार है।” इनके अलावा मलाइका अरोड़ा, अथिया शेट्टी और अंशुला कपूर समेत कई अन्य मशहूर हस्तियों ने भी इस जोड़े के लिए अपना प्यार और स्नेह जाहिर किया।

कौन हैं आकांक्षा के पति शरण शर्मा?

अभिनेत्री आकांक्षा के पति शरण शर्मा बॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर हैं। उन्होंने अपने निर्देशक करियर की शुरुआत अयान मुखर्जी की लोकप्रिय फिल्म ‘ये जवानी है दीवानी’ के जरिए साल 2013 में की थी। इस मूवी में उन्होंने अस्सिटेंट डायरेक्टर का काम किया। फिर साल 2020 में निर्माता करण जौहर की कल्ट मूवी ‘ऐ दिल है मुश्किल’ में शरण ने सहायक निर्देशक की भूमिका अदा की।

हालांकि, बतौर डायरेक्टर शरण शर्मा को सबसे ज्यादा लोकप्रियता फिल्म ‘गुंजन सक्सेना’ के जरिए मिली थी। दरअसल जाह्नवी और पंकज की इस फिल्म का निर्देशन शरण ने किया था, जिसे काफी सराहा गया था। ‘गुंजन सक्सेना’ के अलावा उन्होंने ‘मिस्टर एंड मिसेज माही’ का निर्देशन भी किया था।

अब अगर काम की बात करें तो, आकांक्षा रंजन को आखिरी बार अक्षय खन्ना और सनी देओल की फिल्म ‘इक्का’ में देखा गया था। वहीं, शरण शर्मा ‘कू कू की कुंडली’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें भुवन बाम, वामिका गब्बी, मनोज पाहवा, गीता अग्रवाल, सुविंदर पाल और सपना सैंड मुख्य भूमिकाओं में हैं।

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