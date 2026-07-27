Who is Samreen Kaur: भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने लंबे समय से चल रही डेटिंग की अफवाहों पर आखिरकार विराम लगा दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस और मॉडल समरीन कौर को अपना ‘माय पर्सन’ बताते हुए अपने रिश्ते को आधिकारिक कर दिया।

अर्शदीप ने शेयर की तस्वीरें

अर्शदीप ने समरीन के साथ अपनी दो रोमांटिक तस्वीरें शेयर कीं, जिसके बाद फैंस की अटकलों पर मुहर लग गई। यह पोस्ट कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब तक इसे 25 लाख (2.5 मिलियन) से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं और फैंस के साथ-साथ कई क्रिकेटर्स ने भी दोनों को बधाई दी है।

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कौन हैं समरीन कौर

7 सितंबर, 1999 को जन्मीं समरीन कौर जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं। मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने से पहले वह फेमिना मिस इंडिया 2018 प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए फ़ाइनलिस्ट के तौर पर चर्चा में आईं। बाद में उन्होंने सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, पुणे से B.Com (ऑनर्स) की पढ़ाई पूरी की।

83 से की एक्टिंग करियर की शुरुआत

समरीन ने कबीर खान की फिल्म ’83’ से अपने एक्टिंग की शुरुआत की। इसके बाद वह जी5 की वेब सीरीज ‘नेल पॉलिश’ और फिल्म ‘सरदार जी 2’ जैसी मूवीज में नजर आईं। उन्होंने कई पंजाबी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। इसके अलावा वह बादशाह, गुरु रंधावा, जुबिन नौटियाल, जस मानक और मनिंदर बुट्टर जैसे कई मशहूर सिंगर्स के म्यूजिक वीडियोज में भी दिखाई दे चुकी हैं, जिससे उन्हें युवाओं के बीच अच्छी पहचान मिली।

फिल्मों के अलावा समरीन सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं। वह अक्सर फैशन, ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी है और वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उभरते चेहरों में गिनी जाती हैं।

समरीन कौर का पुराना रिलेशनशिप रूमर

अर्शदीप सिंह के साथ रिश्ते की पुष्टि होने से पहले समरीन कौर का नाम मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि, दोनों ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाद में समरीन ने बताया था कि निजी कारणों की वजह से समय के साथ उनकी दोस्ती में बदलाव आया, लेकिन दोनों आज भी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं।

समरीन कौर और अर्शदीप सिंह की डेटिंग की चर्चा

बता दें कि समरीन और अर्शदीप के रिश्ते की चर्चा सबसे पहले आईपीएल 2026 के दौरान शुरू हुई थी। उस समय समरीन को पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को स्टेडियम में चीयर करते हुए देखा गया था। इसके अलावा दोनों कई मौकों पर साथ भी नजर आए थे। हालांकि, शुरुआत में दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब अर्शदीप सिंह की ताजा इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके रिश्ते को आधिकारिक बना दिया है।

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