‘बिग बॉस 20’ आज से तीन दिन बाद यानी 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। अब तक शो के कंफर्म कंटेस्टेंट्स के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावित लोगों की लिस्ट सामने आ चुकी है। इनमें एक नाम यूट्यूबर और डिजिटल क्रिएटर नीतीश राजपूत का भी है। तो आइये जानते हैं कौन हैं नीतीश रातपूत?

नीतीश को यूट्यूब पर रिसर्च आधारित कंटेंट के लिए जाना जाता है और इसके कारण वो विवादों में भी घिरे रहते हैं। यूट्यूब पर उनकी भारी फैन फोलोइंग है। वह राजनीति, इतिहास, शासन व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों से जुड़े वीडियो बनाते हैं। मगर उनके बेबाक विचार उनके लिए कई बार मुसीबत का सबब भी बन चुके हैं।

नीतीश रातपूत के बारे में…

उत्तर प्रदेश में जन्में नीतीश ने रुद्रपुर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की और इसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने साल 2013 में आईटी कंपनी में नौकरी करना शुरू किया, लेकिन ये काम उन्हें ज्यादा समय तक पसंद नहीं आया। साल 2020 में उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया।

देखते ही देखते उनके कंटेंट को पसंद किया जाने लगा और उनके 35 लाख सब्सक्राइबर हो गए। अब उनके यूट्यूब चैनल पर 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। कई लोगों को उनके विचार काफी पसंद आते हैं, मगर तमाम लोग ऐसे भी हैं जो उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। ये ही कारण है कि वो कई विवादों का सामना कर चुके हैं।

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क्या हैं नीतीश राजपूत से जुड़े विवाद?

SSC परीक्षा को लेकर विवाद

फरवरी 2026 में नितिन राजपूत एक वीडियो को लेकर विवादों में आ गए थे। यह वीडियो SSC परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा था। SSC परीक्षाएं कराने वाली कंपनीएडुक्विटी टेक्नोलॉजीज ने उनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया।

कंपनी का आरोप था कि नितिन के वीडियो में भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। वहीं, नितिन राजपूत ने कहा कि उनका विश्लेषण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित था।

पाकिस्तान में नीतीश का यूट्यूब चैनल ब्लॉक

मई 2025 में नीतीश राजपूत ने दावा किया था कि पाकिस्तान में उनका यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होने बलूचिस्तान से जुड़ा कंटेंट बनाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ ये कार्रवाई की थी। नीतीश ने यूट्यूब की ओर से मिले नोटिस के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। उनके मुताबिक, पाकिस्तान सरकार की ओर से इन वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया था।

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पुराने वीडियो भी रहे चर्चा में

इनके अलावा नीतीश राजपूत के कई वीडियो चर्चा में रह चुके हैं। वह भारतीय शिक्षा व्यवस्था, आर्यन खान केस, ओडिशा ट्रेन हादसा, अमृतपाल सिंह केस और जैकलीन फर्नांडीज केस पर वीडियो बना चुके हैं। जिनपर करोड़ों में व्यूज भी मिले।

बता दें कि ‘बिग बॉस 20’ का प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होने वाला है। यह रियलिटी शो जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर रात 9 बजे स्ट्रीम होगा। इसके अलावा ये शो कलर्स टीवी (Colors TV) पर भी रात 10:30 बजे स्ट्रीम होगा।