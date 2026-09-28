सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम तेजी से चर्चा में है और वो है मॉडल-एक्ट्रेस तान्या मिश्रा। उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। इसी के चलते कई फैंस उन्हें भारत का नया ‘नेशनल क्रश’ कह रहे हैं। हालांकि, तान्या के लिए यह पहचान बिल्कुल नई नहीं है। वह मॉडलिंग के साथ-साथ फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में भी काम कर चुकी हैं।

गया में हुआ जन्म, मुंबई में बनाया करियर

तान्या मिश्रा का जन्म 31 जनवरी 1999 को बिहार के गया में हुआ था। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मुंबई आ गईं। यहां उन्होंने फैशन शो, मैगजीन शूट और रैंप वॉक से अपने करियर की शुरुआत की।

साल 2019 में तान्या ने IAWA Miss India Pageant में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में वह फोर्थ रनर-अप रही थीं। इसके बाद 2020 से 2023 के बीच वह कई ब्रांड्स के साथ बतौर ब्रांड एंबेसडर भी जुड़ीं।

फिल्मों और वेब सीरीज में भी किया काम

मॉडलिंग के बाद तान्या ने एक्टिंग की तरफ भी कदम बढ़ाया। वह ‘गजनवी’ और ‘चेज’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। फिल्म ‘चेज’ में उन्होंने एक CBI इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। इस रोल के जरिए उन्होंने ग्लैमरस मॉडल वाली अपनी इमेज से अलग तरह का किरदार निभाने की कोशिश की।

तान्या वेब सीरीज ‘चिड़िया उड़’ का भी हिस्सा रही हैं। इस सीरीज का निर्माण हरमन बावेजा प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ था। इसमें जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और भूम‍िका चावला जैसे कलाकार भी नजर आए थे।

सात म्यूजिक वीडियोज में बनीं लीड एक्ट्रेस

तान्या ने कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। वह अब तक करीब सात म्यूजिक वीडियोज में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आ चुकी हैं। इनमें ‘नखरो’ और ‘तू मेरा हो जाएगा’ जैसे गाने शामिल हैं। म्यूजिक वीडियोज के जरिए भी उन्हें सोशल मीडिया पर काफी पहचान मिली।

क्यों कहा जा रहा है ‘नेशनल क्रश’?

सोशल मीडिया पर किसी एक एक्ट्रेस या पब्लिक फिगर की तस्वीरें और वीडियो अचानक वायरल होने लगें और लोग उसकी खूबसूरती और स्टाइल की तारीफ करने लगें, तो अक्सर उसे ‘नेशनल क्रश’ कहा जाने लगता है। तान्या के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है।

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उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी खूबसूरती, फैशन और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें नया ‘नेशनल क्रश ऑफ इंडिया’ कहा जा रहा है।

इंस्टाग्राम पर भी तान्या की अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। उनके करीब 12 लाख फॉलोअर्स हैं। वह सोशल मीडिया पर अपनी मॉडलिंग, फोटोशूट और एक्टिंग से जुड़े पोस्ट शेयर करती रहती हैं।

फिलहाल तान्या मिश्रा मॉडलिंग से आगे बढ़कर फिल्मों, वेब सीरीज और म्यूजिक वीडियोज में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब ‘नेशनल क्रश’ का टैग मिलने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ती नजर आ रही है।