एक्ट्रेस और बिजनेसवुमन जूही चावला को बॉलीवुड की सबसे अमीर हस्तियों में गिना जाता है। हुरुन रिच लिस्ट के मुताबिक, उनकी अनुमानित नेट वर्थ 7,790 करोड़ रुपये है। वहीं, उनके पति जय मेहता का कारोबारी साम्राज्य लगभग 17,500 करोड़ रुपये का माना जाता है। अक्सर उनकी दौलत की चर्चा आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से जोड़कर की जाती है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी रही है।

मेहता परिवार की संपत्ति की कहानी इससे कहीं पुरानी है और इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसमें गुजरात के इतिहास का एक अहम अध्याय शामिल है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब गुजरात सरकार ने गंभीर आर्थिक संकट के दौरान जय मेहता के दादा और मशहूर उद्योगपति नानजी कालिदास मेहता से आर्थिक मदद मांगी थी।

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जब जूही के ससुराल वालों ने दिए थे गुजरात सरकार को पैसे उधार

साल 1960 में तत्कालीन द्विभाषी बॉम्बे स्टेट को आधिकारिक तौर पर दो राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। यह राजनीतिक रूप से एक ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन नए बने गुजरात के सामने आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया। कई बड़े औद्योगिक और वित्तीय केंद्र महाराष्ट्र के हिस्से में चले गए, जिससे गुजरात को अपनी आर्थिक नींव लगभग शून्य से तैयार करनी पड़ी।

लोहेणा इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के चेयरमैन और कारोबारी नेता सतीशभाई विठलानी के अनुसार, राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में गुजरात सरकार गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही थी। हालात ऐसे थे कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में भी मुश्किलें आ रही थीं।

सागर कथरोटिया के पॉडकास्ट पर बात करते हुए विठलानी ने कहा, “नानजी कालिदास मेहता मूल रूप से पोरबंदर के रहने वाले थे। उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया। बाद में वे युगांडा पहुंचे और वहां चीनी मिलों समेत कई बड़े कारोबार खड़े कर एक विशाल बिजनेस साम्राज्य बनाया।

गुजरात और महाराष्ट्र के अलग होने के बाद गुजरात सरकार को शुरुआती आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। भुगतान का संकट था और हमारी जानकारी के मुताबिक, सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए नानजी कालिदास मेहता से कर्ज लिया था। यह बहुत बड़ी बात थी।” आज नानजी कालिदास मेहता द्वारा शुरू किए गए बिजनेस को परिवार की अगली पीढ़ियां संभाल रही हैं, जिनमें जय मेहता भी शामिल हैं। यह बिजनेस चीनी और सीमेंट से लेकर हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।

पोरबंदर में हुआ था नानजी कालिदास मेहता का जन्म

जूही के दादा-ससुर नानजी कालिदास मेहता का जन्म पोरबंदर में हुआ था। 1900 के दशक की शुरुआत में 13 साल की उम्र में वे समुद्री रास्ते से पूर्वी अफ्रीका गए। केन्या के मोम्बासा पहुंचने पर उनके पास न तो बड़ी पूंजी थी और न ही कोई विशेष साधन, लेकिन उनमें आगे बढ़ने का जुनून और मेहनत करने का जज्बा था। शुरुआत में उन्होंने दुकानों में छोटे-मोटे काम किए, लोगों के लिए सामान पहुंचाया और व्यापार की बुनियादी बातें सीखीं।

समय के साथ उन्होंने कपड़ा, अनाज और रोजमर्रा की चीजों का व्यापार करना शुरू किया। उनकी कारोबारी समझ उन्हें जल्द ही पूर्वी अफ्रीका खासकर युगांडा ले गई, जिसे तब ‘अफ्रीका का मोती’ कहा जाता था। 1920 के दशक तक उन्होंने खेती में निवेश करना शुरू कर दिया। एक साहसिक कदम उठाते हुए उन्होंने युगांडा के लुगाजी में जमीन खरीदी और वह इलाका तब ज्यादातर दलदली और अविकसित था। वहां उन्होंने गन्ने की खेती शुरू की। यह एक जोखिम भरा दांव था। बुनियादी ढांचा बिल्कुल शुरू से बनाना था और जमीन को बड़े पैमाने पर विकसित करने की जरूरत थी।

लेकिन नानजी की सोच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। वह पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करना चाहते थे। खेती से लेकर प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक। 1930 में उन्होंने ‘युगांडा शुगर फैक्ट्री लिमिटेड’ की स्थापना की, जिससे पूर्वी अफ्रीका के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स में से एक की नींव पड़ी। अगले कुछ दशकों में उनका बिजनेस तेजी से कई सेक्टर में फैला, जिनमें खेती, चीनी बनाना, सीमेंट, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे।

जैसे-जैसे विदेशों में उनकी सफलता बढ़ी, नानजी ने भारत में भी भारी निवेश किया। 1920 के दशक के आखिर में उन्होंने पोरबंदर में टेक्सटाइल मिलें बनाना शुरू किया, जबकि उनका एक्सपोर्ट का काम अफ्रीका और एशिया तक फैला हुआ था। उनकी बढ़ती सफलता उनके घर पर बने एक शानदार आर्किटेक्चरल मास्टरपीस में भी झलकती थी।

1936 में बनवाया स्वास्तिक भवन

साल 1936 में नानजी कालिदास मेहता ने पोरबंदर में अपने बड़े परिवार के लिए समुद्र के सामने स्थित एक भव्य घर ‘स्वस्तिक भवन’ बनवाया। शुभ प्रतीक स्वस्तिक के नाम पर रखे गए इस घर में भारतीय परंपराओं और आधुनिक वैश्विक प्रभावों का सुंदर मेल दिखाई देता है।

हरे-भरे बगीचों के बीच बने इस दो मंजिला भवन के निर्माण में आसपास की खदानों से लाया गया चूना पत्थर इस्तेमाल किया गया था। घर में इटली का संगमरमर (मार्बल) लगा था, जापान की टाइलें उपयोग की गई थीं, यूरोप की आर्ट डेको शैली के कांच के झूमर लगाए गए थे और फर्नीचर अफ्रीका से मंगाया गया था।

‘आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट’ को दिए एक इंटरव्यू में नानजी कालिदास मेहता की पोती कमल मेहता ने बताया कि पिछले कई दशकों में इस घर में भारत की कई बड़ी और प्रसिद्ध हस्तियां आ चुकी हैं।उन्होंने बताया कि पोरबंदर के महाराजा और महारानी यहां अक्सर मेहमान बनकर आते थे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक घर का दौरा कर चुके हैं।

कमल मेहता ने यह भी याद किया कि उन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ समेत कई प्रसिद्ध लेखकों, कवियों और विचारकों की मेजबानी की थी। आज भी निर्माण के लगभग 90 साल बाद ‘स्वस्तिक भवन’ मेहता परिवार की विरासत और गौरव का प्रतीक बना हुआ है।

लेकिन मेहता परिवार की कहानी सिर्फ दौलत और कारोबार की सफलता तक सीमित नहीं है। नानजी कालिदास मेहता ने पूर्वी अफ्रीका में समाज की भलाई के लिए भी काफी काम किया। उनके व्यवसायों में काम करने वाले कर्मचारियों को रहने के लिए घर, साफ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अवसर दिए जाते थे, जो उस समय बहुत दुर्लभ बात थी। फिर युगांडा के इतिहास का एक बेहद कठिन दौर आया।

साल 1972 में तानाशाह ईदी अमीन ने लगभग 80,000 एशियाई लोगों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे देश की संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस फैसले के बाद कारोबारों पर कब्जा कर लिया गया, संपत्तियां जब्त कर ली गईं और परिवारों को बहुत कम समय में देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया।

हजारों अन्य परिवारों की तरह मेहता परिवार ने भी दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया बहुत कुछ खो दिया। उनकी फैक्ट्रियां छीन ली गईं, बागान छोड़ने पड़े और कारोबार बंद हो गए। लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सात साल बाद, जब ईदी अमीन की सरकार गिर गई, तो युगांडा ने एशियाई उद्यमियों को वापस बुलाया ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने में मदद कर सकें।

मेहता परिवार भी लौटा और अपनी चीनी मिलों, फैक्ट्रियों और कृषि व्यवसायों को फिर से शुरू करने के कठिन काम में जुट गया। उनकी वापसी में नानजी कालिदास मेहता की वर्षों में कमाई गई अच्छी प्रतिष्ठा ने बड़ी भूमिका निभाई। बहुत से स्थानीय लोग उन्हें सिर्फ एक कारोबारी नहीं, बल्कि लोगों और समाज की मदद करने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते थे। धीरे-धीरे मेहता ग्रुप ने अपना कारोबार फिर से खड़ा कर लिया और एक बार फिर युगांडा की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। आज भी उनकी चीनी और चाय की खेती पूर्वी अफ्रीका की सबसे सफल और उत्पादक इकाइयों में गिनी जाती है।

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