आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर 2’ हर तरफ से तारीफें बटोर रही है। आम लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री के लोग अक्षय कुमार, रजनीकांत, कंगना रनौत, महेश बाबू, अनुपम खेर, जया प्रदा समेत कई सितारों ने फिल्म की तारीफ की। ‘धुरंधर’ में भले ही रणवीर सिंह लीड रोल में थे, लेकिन अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे कलाकारों को भी अपनी छाप छोड़ने के लिए भरपूर मौका मिला। कई सीन में तो ये किरदार लीड एक्टर पर भी भारी पड़ते नजर आए।

इसके दूसरे पार्ट ‘धुरंधर: द रिवेंज’ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इसमें भी लगभग सभी किरदार कहानी को आगे बढ़ाने में बराबर का रोल निभाते हैं और फिल्म को और मजबूत बनाते हैं। फिर चाहें वह ‘पिंडा’ का रोल निभा रहे उदयबीर संधू हो या रणवीर सिंह के किरदार जसकीरत सिंह रांघी की मां का रोल निभा रहीं मधुरजीत सरघी हो। हालांकि, बहुत से लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर मधुरजीत है कौन, तो चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं।

यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह की फिल्म का तूफान, दुनियाभर में 800 करोड़ पार, भारत में 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन

कौन हैं मधुरजीत सरघी?

स्क्रीन पर कम समय मिलने के बावजूद भी मधुरजीत सरघी ने अपने अभिनय से फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मधुरजीत का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, जिसका सिनेमा की दुनिया से गहरा नाता था। उनके पिता हरजीत सिंह एक PhD स्कॉलर और पंजाबी फिल्ममेकर हैं। उनकी मां तेजिंदर कौर एक रिटायर्ड प्रोफेसर, गीतकार और स्क्रीनराइटर हैं।

मधुरजीत ने खुद जालंधर से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय में दिलचस्पी पैदा हो गई थी, जहां उन्होंने थिएटर में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छोटे-छोटे किरदार करके अपने अभिनय की शुरुआत की। मधुरजीत सरघी ने ‘अग्निपथ’ और ‘केसरी’ जैसी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी फिल्मों जैसे ‘फिराक’, ‘समर 2007’ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर ‘मंटो’ में भी काम किया।

दीपिका पादुकोण संग भी कर चुकीं हैं काम

इतना ही नहीं, रणवीर सिंह के साथ ‘धुरंधर 2’ करने से पहले मधुरजीत उनकी पत्नी और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म ‘छपाक’ में भी काम कर चुकी हैं। इस मूवी में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी, जिसमें उन्होंने अर्चना बजाज का किरदार निभाया था। अर्चना बजाज एक वकील थीं, जो दीपिका के किरदार ‘मालती’ (एक एसिड अटैक सर्वाइवर) का केस लड़ रही थीं।

‘बॉर्डर 2’ के डायरेक्टर से की शादी

मधुरजीत की शादी डायरेक्टर और उनके बचपन के दोस्त अनुराग सिंह से हुई है, जिन्होंने हाल ही में सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ डायरेक्ट की। इसके अलावा अनुराग ने ‘केसरी’, ‘जट्ट एंड जूलियट’, ‘जट्ट एंड जूलियट 2’, ‘डिस्को सिंह’, ‘पंजाब 1984’ और ‘जुग जुग जियो’ जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट किया है।

यह भी पढ़ें: रजनीकांत ने आदित्य धर को बताया ‘बॉक्स ऑफिस का बाप’

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ ने हर जगह तहलका मचा रखा है। आम दर्शक के साथ-साथ सेलेब्स भी फिल्म देखने के बाद इसका रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म की कास्ट की तारीफ कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में सुपरस्टार रजनीकांत का नाम भी शामिल हो गया है। पूरी खबर यहां पढ़ें।