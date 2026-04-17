भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम लाइक को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने जर्मन-साउथ अफ्रीकन इंस्टाग्राम इन्फुएंसर लिजलैज़ की एक बोल्ड फोटो को कथित तौर पर लाइक कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा होने लगी।

पोस्ट में लिजलैज़ पाउडर ब्लू बैकलेस मिनी ड्रेस में अलग-अलग पोज़ देती नजर आ रही हैं। जैसे ही यूज़र्स ने देखा कि विराट कोहली ने इस फोटो को लाइक किया है, वैसे ही इंटरनेट पर मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

कई लोगों ने मजाक में लिखा कि ”अनुष्का भाभी नाराज़ होंगी”, तो किसी ने इसे ”एल्गोरिदम की गलती” बता दिया।

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क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने भी इस पोस्ट पर हल्के-फुल्के अंदाज़ में कमेंट करते हुए एल्गोरिदम लिखा, जिससे चर्चा और तेज हो गई।

यह पहली बार नहीं है जब विराट कोहली का किसी इंस्टाग्राम लाइक को लेकर विवाद हुआ हो। पिछले साल भी उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस अवनीत कौर की एक तस्वीर लाइक हुई थी जिसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करके सफाई दी थी और इसे ‘एल्गोरिदम की गलती’ कहा था।

कौन हैं लिजलैज़?

लिजलैज़ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर होने के साथ-साथ ट्रैवल व्लॉगर और सिंगर हैं जो भारत में भी काफी पॉपुलर हैं। उनका असली नाम Jennifer है। लिजलैज़ ट्रैवल व्लॉगिंग और म्यूज़िक के लिए जानी जाती हैं। उनका गाना ‘समोसा समोसा’ भी वायरल हो चुका है। उनके भारत कनेक्शन को लेकर भी वह अक्सर चर्चा में रहती हैं।

सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला अब एक मीम ट्रेंड बन चुका है, जहां यूज़र्स इसे मज़ाकिया अंदाज़ में ले रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

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