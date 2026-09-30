राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ में अजमल कसाब का किरदार निभाने वाले अभिनेता ललित प्रभाकर चर्चा में हैं। 29 सितंबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उनके लुक और किरदार को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ गई है।

ललित प्रभाकर पहली बार इस तरह के चुनौतीपूर्ण किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में राजकुमार राव जहां उज्ज्वल निकम की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं ललित ने कसाब के किरदार के लिए खास तैयारी की है।

कौन हैं ललित प्रभाकर?

ललित प्रभाकर मराठी सिनेमा और टेलीविजन का जाना-पहचाना नाम हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत मराठी टेलीविजन से की और बाद में फिल्मों और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। ललित को ‘कुंकू’, ‘जीवलगा’ और ‘आभास हा’ जैसे टीवी शोज में देखा जा चुका है।

ललित प्रभाकर ने साल 2017 में फिल्म ‘ची वा ची सौ का’ से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने कई मराठी फिल्मों में अलग-अलग तरह के किरदार निभाए।

इन फिल्मों में कर चुके हैं काम

ललित प्रभाकर की फिल्मोग्राफी में ‘टीटीएमएम- तुझा तू माझा मी’, ‘हंपी’, ‘स्माइल प्लीज’, ‘डॉट्स’, ‘झोंबिवली’, ‘मीडियम स्पाइसी’, ‘सनी’, ‘कलरफूल’, ‘तारी’, ‘नाच गं घुमा’, ‘ग्राउंड जीरो’, ‘आरपार’, ‘प्रेमाची गोष्ट 2’, ‘सुपर डुपर’ और ‘तोह, ती आणि फुजी’ जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें फिल्म ‘आनंदी गोपाल’ में डॉ. गोपालराव जोशी के किरदार के लिए भी पहचान मिली। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने पसंद किया था।

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ऑडिशन के बाद मिला अजमल कसाब का रोल

‘प्रहार’ में अजमल कसाब का किरदार निभाना ललित प्रभाकर के लिए बाकी भूमिकाओं से काफी अलग है। अभिनेता ने बताया है कि उन्हें यह भूमिका ऑडिशन के बाद मिली। फिल्ममेकर्स उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह के किरदार में पेश करना चाहते थे और इसी वजह से उन्हें इस भूमिका के लिए चुना गया।

कसाब के किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए ललित ने सिर्फ अपने लुक पर ही काम नहीं किया, बल्कि किरदार की मानसिकता और व्यवहार को समझने की भी कोशिश की। उन्होंने किरदार की मनोवृत्ति, भाषा और बॉडी लैंग्वेज पर खास तैयारी की, ताकि स्क्रीन पर उनका प्रदर्शन विश्वसनीय नजर आए।

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16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

‘प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम’ का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि फिल्म का निर्माण दिनेश विजान की प्रोडक्शन कंपनी मैडॉक फिल्म्स ने किया है। फिल्म में राजकुमार राव और ललित प्रभाकर के अलावा वामिका गब्बी, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और आशीष विद्यार्थी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 16 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।