आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल स्टारर फिल्म ‘धुरंधर 2’ में अब अपने शानदार काम के लिए उदयबीर संधू काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने इस मूवी में गुरबाज सिंह उर्फ ‘पिंडा’ का किरदार निभाया है, जो रणवीर सिंह उर्फ जसकीरत सिंह रंगी के बचपन के दोस्त होता है।

‘धुरंधर: द रिवेंज’ में पिंडा और जसकीरत की दोस्ती के पलों से लेकर उनके बीच होने वाले जबरदस्त टकराव को दिखाया गया है कि कैसे वह दोस्त से दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ‘पिंडा’ का किरदार निभाने वाले अभिनेता उदयबीर है कौन। अगर नहीं, तो चलिए हम आपको उनके बारे में बताते हैं।

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हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं उदयबीर

बता दें कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले उदयबीर संधू हॉकी खिलाड़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने पंजाब के लिए नेशनल लेवल पर हॉकी खेला है। दिलचस्प बात यह है कि एक्टर के इसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड ने उन्हें सबसे पहले अक्षय कुमार की फिल्म ‘गोल्ड’ में एक्टिंग रोल दिलाने में मदद की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्टर ने फिल्म में हॉकी वाले सीन्स के लिए अपने को-स्टार्स को कोचिंग भी दी थी।

‘गोल्ड’ में उन्होंने देवांग चतुर्वेदी के तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह इम्तियाज अली की फिल्म ‘अमर सिंह चमकीला’ में नजर आए। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर इस मूवी में उन्होंने शिंदा का किरदार निभाया था। फिर उन्होंने शहनाज गिल के साथ ‘इक कुड़ी’ में भी काम किया, जहां उन्होंने जगवीर संधू का किरदार निभाया था।

‘धुरंधर 2’ के लिए बढ़ाया और घटाया वजन

बता दें कि ‘धुरंधर 2’ में ‘पिंडा’ का किरदार निभाने के लिए उदयबीर ने 15 किलो वजन बढ़ाया और घटाया। दरअसल, इस स्पाई थ्रिलर में एक्टर को 20 साल के लड़के और 40 साल के आदमी दोनों का लुक अपनाना था। अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हुए एक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “एक ही फिल्म में 20 साल के लड़के और 40 साल के आदमी का किरदार निभाया।

किरदार में ढलने के लिए 15 किलो वजन बढ़ाया और घटाया। मैंने अपनी उन सीमाओं को भी पार किया जिनके बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था। इसे बनाने में बहुत ज्यादा अनुशासन, खून, पसीना और आंसू लगे हैं। उम्मीद है कि आपको बड़े पर्दे पर ‘पिंडा’ को देखने में मजा आएगा।”

‘धुरंधर 2’ उदयबीर की लाइफ में टर्निंग पॉइंट बनकर आई है। इस मूवी में उनके किरदार और अभिनय को काफी पसंद किया गया। सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ है। अब उनके 46.7K फॉलोअर्स हैं।

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