बीमारी के चलते सिंगर चार्ली XCX ने अपने अमेरिकी टूर के आखिरी पड़ावों में से एक का कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया है। सिंगर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वह ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, जिसके चलते वह एरिजोना के ग्लेनडेल स्थित डेसर्ट डायमंड अरीना में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉन्सर्ट के दौरान उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई है, जिसके कारण वह अगले कॉन्सर्ट को कैंसिल कर रही हैं।

सोशल मीडिया पर सिंगर ने अपने फैंस को इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने लगातार चल रहे कॉन्सर्ट्स के दौरान बीमार थीं और अब उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी हर परफॉर्मेंस में शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपना सब कुछ लगा देती हैं। ऐसे में अगले दिन अपने फैंस के बीच मौजूद न रह पाना उनके लिए बेहद दुखद है।

सिंगर ने बताया कि उनकी टीम ने कॉन्सर्ट की नई तारीख तय करने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि वह भविष्य में एरिजोना जरूर लौटेंगी।

सिंगर ने फैंस से मांगी माफी

उन्होंने आगे कहा कि उन सभी फैंस से वह एक बार फिर माफी मांगती हैं, जिन्होंने अगले दिन के शो में शामिल होने के लिए पहले से प्लानिंग की थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह समझती हैं कि कॉन्सर्ट में आने के लिए लोगों को कितना समय, तैयारी और मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने अपने फैंस के प्यार और समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया।

यह भी पढ़ें- 75 साल पुराना पंजाबी गाना जिसके बिना अधूरे हैं शादियों के मेहंदी-संगीत, गजब है गाने का इतिहास | CineGram

सिंगर ने बताया कि वह अब लास वेगास में होने वाले टूर के आखिरी शो से पहले आराम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही स्टेज पर लौटना चाहती हैं और अपने फैंस के साथ मिलकर इस टूर को खत्म करना चाहती हैं।

कब हुई थी टूर की शुरूआत

चार्ली ने अपने म्यूजिक, फैशन, फिल्म टूर की शुरुआत 11 सितंबर को फिलाडेल्फिया से की थी। हाल ही में उन्होंने 17 और 18 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स और 14 अक्टूबर को सैन डिएगो में परफॉर्म किया। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क, बोस्टन, वॉशिंगटन डी.सी. और अटलांटा समेत कई अमेरिकी शहरों का दौरा किया।

कौन हैं चार्ली XCX?

ब्रिटानिका के मुताबिक, चार्ली XCX एक फेमस ब्रिटिश सिंगर, गीतकार और एक्ट्रेस हैं। उनका असली नाम शार्लेट एम्मा ऐचिसन है, वह इलेक्ट्रो-पॉप और हाइपर-पॉप संगीत के लिए दुनियाभर में जानी जाती हैं। उनकी मां युगांडा के एक भारतीय मूल के गुजराती परिवार से हैं और उनके पिता स्कॉटिश हैं।

यह भी पढ़ें- टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग का निशाना बना ये व्लॉगर, घर पर प्रेग्नेंट पत्नी का बुरा हाल, अब कैसी है हालत?

साल 2012 में आया गाना ‘आई लव इट’ ने उन्हें दुनियाभर में पहचान दी। इसके अलावा ‘फैन्सी’ और ‘बूम क्लैप’ नाम के गाने भी उनके सुपरहिट रहे। उन्होंने तीन ग्रैमी अवॉर्ड्स भी जीते हैं। हाल ही में वह ‘वुथरिंग हाइट्स’ नाम की फिल्म में बतौर एक्ट्रेस भी दिखाई दी थीं।