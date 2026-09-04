‘बिग बॉस 20’ को लेकर रोज नए-नए नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम भागीरथ भट्ट का भी था। कहा जा रहा था कि वो इस सीजन के कंटेंस्टेंट्स में से एक हो सकते हैं, हालांकि अब खुद भट्ट ने साफ किया है कि वो इस रिएलिटी शो का हिस्सा नहीं हैं। मगर ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि बिग बॉस के शो को लेकर इतनी चर्चा में आए भागीरथ भट्ट वास्तव में हैं कौन?

कौन हैं भागीरथ भट्ट?

भट्ट एक प्रशिक्षित सितार वादक और संगीतकार हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत के साथ फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में भी काम किया है। उनके काम का हिस्सा ‘पद्मावत’, ‘भूल भुलैया 3’, ‘मिशन रानीगंज’, ‘एक विलेन रिटर्न्स’, ‘हम दो हमारे दो’ और ‘बॉर्डर 2’ जैसी फिल्में रही हैं।

उन्होंने ओटीटी पर भी काम किया है। वह ‘बंदिश बैंडिट्स’, ‘हीरामंडी’, ‘कोटा फैक्ट्री’ और ‘गुल्लक’ जैसे चर्चित प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे हैं। यानी भट्ट ने संगीत से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज तक कई क्षेत्रों में काम किया है। ऐसे में अगर वह बिग बॉस के घर में नजर आते, तो दर्शकों के लिए उन्हें एक अलग अंदाज में देखना दिलचस्प होता। खासकर उन लोगों के लिए, जिन्होंने उनका काम तो देखा है, लेकिन शायद उनका नाम नहीं जानते।

भट्ट ने बिग बॉस 20 में जाने की खबरों पर लगाया विराम

‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की खबरों पर अब उन्होंने विराम लगाया है। सोशल मीडिया पर लगातार मिल रहे सवालों के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि वह इस शो का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं।

भट्ट ने बताया कि वह इस शो के माहौल के लिए खुद को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि उन्हें शांत संगीत पसंद है और यही उनकी प्रेरणा भी रहा है। उनके इस बयान से साफ हो गया है कि बिग बॉस में जाने की खबरें सिर्फ अफवाह थीं।

यह भी पढ़ें: ‘शादी के लिए आप आयशा बेगम बनीं’, वंदे मातरम विवाद पर शर्मिला टैगोर के खिलाफ फूटा मुकेश खन्ना का गुस्सा

भट्ट का यह जवाब इसलिए भी खास है, क्योंकि बिग बॉस का माहौल काफी अलग और प्रतिस्पर्धा से भरा होता है, जबकि उनकी पहचान शांत और शास्त्रीय संगीत से जुड़ी रही है। उन्होंने खुद सामने आकर अपने फैंस को इस खबर की सच्चाई बता दी है।

‘बिग बॉस’ में जाने की खबरों से अलग अगर भगीरथ भट्ट के करियर की बात करें, तो उनकी पहचान मुख्य रूप से संगीत से जुड़ी है। उन्होंने सितार की ट्रेनिंग ली है और कई जाने-माने शास्त्रीय संगीतकारों के साथ काम किया है। उनका सफर पारंपरिक संगीत से लेकर फिल्मों और ओटीटी प्रोजेक्ट्स तक पहुंचा है।

यह भी पढ़ें: ‘मैया यशोदा’ से ‘बड़ा नटखट है…’ तक, भगवान कृष्ण के इन गानों के बिना अधूरा है जन्माष्टमी का त्योहार

फिल्मों और वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों और गायकों को अक्सर ज्यादा पहचान मिलती है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट के संगीत को बेहतर बनाने में वाद्य यंत्र बजाने वाले कलाकारों और संगीतकारों की भी बड़ी भूमिका होती है। भगीरथ भट्ट भी ऐसे ही कलाकार हैं, जिन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया, लेकिन उनकी पहचान पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों की तरह नहीं बनी।