बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या राज का निधन हो गया है। उन्होंने महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैरानी की बात ये है कि एक्ट्रेस का निधन 15 जुलाई को ही हो गया था और अनन्या के परिवार ने करीब एक महीने बाद इस खबर को सभी के साथ शेयर किया है। परिवार ने अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए उनकी निधन की खबर दी है।

परिवार ने एक महीने बाद किया पोस्ट

15 अगस्त को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए परिवार ने लिखा, “यह अनन्या का परिवार है। बहुत दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि अनन्या का 15 जुलाई की सुबह निधन हो गया। सोते हुए ही अनन्या ने अंतिम सांस ली। वह एक साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही थीं। उन्होंने इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी।”

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परिवार ने आगे लिखा, “वह बहुत मजबूत हौसले वाली लड़की थीं और उन्होंने रानी की तरह जिंदगी जी। बच्चा, तुम्हारी कमी हमें हमेशा महसूस होगी। हम आप सभी से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील करते हैं। इस मुश्किल समय में हम उनकी निजता और शांति बनाए रखना चाहते हैं।”

फैंस ने जाहिर किया दुख

अनन्या के निधन की खबर से उनके फैंस भी सदमे में हैं। कई लोगों ने पोस्ट पर कमेंट कर दुख जताया। एक यूजर ने लिखा, “रेस्ट इन पीस अनन्या। यह खबर बेहद चौंकाने वाली और दिल तोड़ने वाली है।” वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, “वह बहुत खूबसूरत, शानदार और एक प्यारी इंसान थीं। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। भगवान उनके परिवार को इस मुश्किल समय में हिम्मत दे।”

कौन थीं अनन्या राज?

बता दें कि मुंबई में ही पली-बढ़ी अनन्या राज ने साल 2016 में आई फिल्म ‘7 ऑवर्स टू गो’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद वह साल 2017 में आई फिल्म ‘द फाइनल एग्जिट’ और साल 2019 में आई विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म ‘घोस्ट’ का भी हिस्सा रही थीं। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्मों में भी काम किया था।

अनन्या तेलुगु फिल्म ‘थग्गेदे ले’ और ट्राईलिंगुअल प्रोजेक्ट ‘मद्रासी गैंग’ में भी नजर आई थीं। इस फिल्म में उन्होंने सरिता का किरदार निभाया था, जो मुंबई की झुग्गियों में रहने वाली एक महिला है और एक गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड के रोल में दिखाई दी थीं।

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