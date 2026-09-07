लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ‘बिग बॉस 20’ 6 सितंबर को ऑनएयर हो गया है। इस सीजन में 15 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। शो में ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के अभिनेता अमन गांधी ने भी एंट्री ली। अब स्क्रीन के साथ खास बातचीत में अमन ने बताया कि उन्होंने बिग बॉस में आने का फैसला क्यों लिया और शो के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आने की उम्मीद है।

इन सीरियल में काम कर चुके हैं अमन

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ जैसे सफल शो का हिस्सा रहने के बावजूद, जब ‘बिग बॉस 20’ के लिए अमन का नाम सामने आया, तो कई लोगों ने सोचा कि उन्होंने यह शो क्यों चुना। इस पर अभिनेता ने बात करते हुए खुद कहा, “जब आप अपने करियर में अच्छा करते हैं, तो आप सोचते हैं कि आगे क्या? ‘भाग्यलक्ष्मी’ जैसे बड़े शो के बाद, मैं किसी और बड़े शो का हिस्सा बनना चाहता था।

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मुझे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ मिला, जो और भी बड़ा शो था। मुझे भारत के नंबर वन शो का हिस्सा बनने का अनुभव मिला। यह बहुत खास था और इसके बाद मुझे अपने करियर में एक बड़ी छलांग की जरूरत थी। मुझमें कुछ बड़ा करने की भूख और सपने थे। मैंने सोचा कि IPL के बाद, इस देश में सबसे बड़ा इवेंट बिग बॉस है। मैंने इस शो को पाने की इच्छा रखी थी। मैंने यह शो पहले सीजन से देखा है। बिग बॉस मेरे लिए बहुत खास रहा है। यह एक सपने से भी बड़ा है।”

पांच लड़कों के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे अमन

अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हुए अमन ने बताया कि वह खुशमिजाज इंसान हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी काफी मजबूत हैं। उन्होंने कहा, “मैं एक खुश रहने वाला इंसान हूं। मैं अपने साथ पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता हूं। मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मैं अपने आसपास खुशियां और अच्छी एनर्जी लाता हूं, जिसकी वजह से लोग मुझे पसंद भी करते हैं। मैंने जिंदगी में काफी उतार-चढ़ाव भी देखे हैं।

मुंबई मेरे लिए एक तरह से दूसरी जिंदगी थी। जब मैं यहां आया था, तब मैं पांच लड़कों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। आज मैं अकेले रहता हूं। अगर मैं मानसिक रूप से मजबूत नहीं होता, तो यह सफर पूरा नहीं हो पाता। जिंदगी के सारे अनुभव, दबाव का सामना करना और रिजेक्शन झेलना, इन सबने मुझे काफी मजबूत बनाया है।”

अमन ने ‘बिग बॉस ओटीटी’ को किया था मना

यह पहली बार नहीं है जब अमन गांधी को ‘बिग बॉस’ का ऑफर मिला है। वह शो के ओटीटी वर्जन के लिए भी चर्चा में थे। हालांकि, काम की वजह से वह उस समय शो नहीं कर पाए थे। उन्होंने कहा, “यह दूसरी बार है जब मुझे ‘बिग बॉस’ का ऑफर मिला है। पहला ऑफर 2022-23 में आया था और वह ओटीटी वर्जन के लिए था। उस समय मैं ‘भाग्यलक्ष्मी’ कर रहा था। तब मैं रियलिटी शो नहीं कर सकता था, क्योंकि सीरियल में मैं दूसरे लीड के तौर पर काम कर रहा था। शो छोड़ने से उस पर असर पड़ता। इसलिए मेकर्स ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी।”

‘बिग बॉस 20’ के बाद क्या आएगा बदलाव

‘बिग बॉस 20’ से अपनी उम्मीदों के बारे में अमन गांधी ने कहा, “आपका भाई स्टार बनने वाला है। ‘बिग बॉस’ के बाद लोकप्रियता के मामले में मेरी जिंदगी काफी बदलने वाली है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि इंडस्ट्री इंस्टाग्राम फॉलोइंग के आधार पर काम करती है। यह शो आपको आर्थिक तौर पर, आत्मविश्वास बढ़ाने और कई दूसरी चीजों में मदद करता है। इसलिए जिंदगी बेहतर तरीके से बदलने वाली है।”

इस साल कंटेस्टेंट्स को एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिल रही है। जब अमन से पूछा गया कि क्या वह जिंदगी में किसी चीज के लिए दूसरा मौका चाहते हैं, तो अभिनेता ने कहा, “मैं जिंदगी में किसी भी चीज के लिए दूसरा मौका नहीं चाहूंगा। अगर मेरी जिंदगी में ये सब चीजें नहीं हुई होतीं, तो मैं आज यहां नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी में जहां हूं, वहां बहुत खुश हूं। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता।”

2016 में अमन गांधी ने किया था डेब्यू

अमन गांधी ने साल 2016 में अपना डेब्यू किया था। वह ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’, ‘ससुराल सिमर का’ और ‘कुंडली भाग्य’ जैसे शोज का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा 2018 में ‘नागिन 3’ में विलेन का किरदार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। 2021 में अमन को ‘भाग्य लक्ष्मी’ में पहली बार मेन लीड का रोल मिला।

वह चार साल तक इस शो से जुड़े रहे। 2025 में अमन ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में नई पीढ़ी के लीड एक्टर्स में से एक के तौर पर शामिल हुए। वहीं, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो अमन गांधी ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की को-स्टार शगुन शर्मा को डेट कर रहे हैं।

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