जब ‘आतिश’ फिल्म के इस सीन को किया गया रिक्रिएट, रवीना टंडन और संजू बाबा ने की जमकर मस्ती

कलर्स टीवी के मशहूर कॉमेडी शो ‘एंटरटेनमेंट की रात’ एक बार फिर से ऑन एयर किया गया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन और कोरियोग्राफर फराह खान शो का हिस्सा बनी थीं। रवीना और फराह शो के होस्ट बलराज के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आईं। शो में रवीना टंडन और अभिनेता संजय दत्त की साल 1994 में रिलीज हुई फिल्म हिट फिल्म ‘आतिश’ के एक सीन को भी रिक्रिएट किया गया। शो में रवीना के एक्ट को देखकर दर्शक ठहाके लगाने को मजबूर हो गए।

‘एंटरटेनमेंट की रात शो’ में शो के होस्ट बलराज ने रवीना को उनकी फिल्म ‘आतिश’ का एक सीन दोबारा से करने के लिए कहा। जबकि उस सीन की डायरेक्टर फराह खान को बनाया। बलराज कहते हैं कि रवीना मैम फिल्म आतिश के उस सीन को करेंगी, जिसमें वह कादर खान सर के होटल में संजू बाबा से मिलती हैं। शो में संजय दत्त के रोल को कॉमेडियन मुबीन सौदागर ने निभाया। फराह खान के एक्शन कहते ही बलराज संजू बाबा बने मुबीन से कहते हैं कि हाय बोलो। इसके बाद रवीना से बलराज कहते हैं कि हाय बोलो, रवीना हंसते हुए कहती हैं, हे! भगवान कहां से कहां आ गई। रवीना संजू बाबा से पूछती हैं कि क्या आप कुछ खाओगे, मुबीन जवाब में कहते हैं, हां, लेकिन बिल आप भरोगी। इसके बाद फराह के साथ शो की ऑडियंस भी ठहाके लगाने लगती है।

. @TandonRaveena , @MubeenSaudagar1 & @BalrajSyal recreate the iconic scene from the movie Aatish! Don't forget to tune in tonight at 9PM to watch it on #EntertainmentKiRaatAt9 ! @saumyatandon @abhilashthapli pic.twitter.com/EQPPMcoJIX

"All my cars have been gifted by @iamsrk after we've completed a movie, so now every time I feel like I need a new car I think about doing a film with him!" @TheFarahKhan at her hilarious best on #EntertainmentKiRaatAt9! @TandonRaveena @saumyatandon pic.twitter.com/8Km1T1DXWL

— COLORS (@ColorsTV) April 22, 2018