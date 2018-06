अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। समय-समय पर वह फैन्स से कनेक्ट रहने के लिए पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अब माइक्रोब्लागिंग साइट की नई पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने बंदर से जुड़ा एक पुराना किस्सा शेयर किया है। बिग बी से ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह लंगूर के संग नजर आ रहे हैं और लंगूर को कुछ खिलाते हुए दिख रहे हैं। जहां यह तस्वीर देखने में काफी प्यारी है वहीं बिग बी ने फोटो के साथ फनी कैप्शन भी लगाया है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा, ऋषिकेश में लंगूर को खाना खिलाते हुए, फिल्म ‘गंगा की सौगंध’ के शूटिंग के दौरान लक्ष्मण झूला पर, जबकि एक दूसरा आया और उसको इग्नोर करने के लिए मारा था। हाहाहा.. यह काफी विचित्र है।

अपने साथ घटी इस फनी घटना के बारे में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, काले मुंह का लंगूर जिसकी काफी लंबी पूंछ थी, उसकी पूंछ में लोहे की राड से भी ज्यादा ताकत थी, खासतौर पर तब जब वह सीधे आपके मुंह पर पड़ती है। मेरे साथ हुआ है, जब मैं ऋषिकेश में स्थित लक्ष्मण झूला पर फिल्म ‘गंगा की सौगंध’ की शूटिंग कर रहा था। ऐसा ब्रिज जिसकी मदद से आप गंगा को पार सकते हैं। जबकि दूसरा इस बात से मुझसे खफा था क्योंकि मैंने उसे इग्नोर कर दिया इसलिए उसने मुझे मारा। आगे बिग बी ने घटना को एक्सप्लेन करते हुए लिखा, यह कोई साधारण टैप नहीं थी बल्कि पूरे जोर और बल के साथ मारी गई थी। लेकिन वह स्नेह था, वे आदर्श रूप से सभ्य हैं।

T 2835 – feeding a 'langur' in Hrishikesh, Laxman Jhoola during the shoot for 'Ganga ki Saughandh' .. until another one came and whacked me on the face for ignoring him .. hahahahaha pic.twitter.com/6Jq4Qolpuv

