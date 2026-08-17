बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। एक्टर की यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें अभिनेता ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी काफी चीजें शेयर की हैं। साथ ही सनी देओल ने ‘डर’ मूवी के सेट पर जब गुस्से में अपनी पैंट फाड़ दी थी, उस पल को भी याद किया।

यह बात जगजाहिर है कि 1993 में आई फिल्म ‘डर’ की शूटिंग के दौरान सनी देओल और शाहरुख खान के बीच क्रिएटिव मतभेद हो गए थे। इसके चलते दोनों ने 16 साल तक एक-दूसरे से बात नहीं की, लेकिन 2023 में सनी की फिल्म ‘गदर 2’ की सक्सेस पार्टी में दोनों की सुलह हो गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में सनी ने ‘डर’ के सेट पर हुए उस गुस्से वाले पल को याद किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दोनों दोस्त हैं, तो उन्होंने शाहरुख खान को अपना कोलीग बताया।

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मैं खुद से बहुत नाराज था: सनी

शुभांकर मिश्रा के साथ बात करते हुए सनी ने बताया कि ‘डर’ की शूटिंग के दौरान एक बहस के बाद उन्होंने गुस्से में अपनी जींस फाड़ दी थी। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं। सनी ने कहा, “मुझे गुस्सा नहीं आया था। मैंने अपनी जींस इसलिए फाड़ी थी, क्योंकि मैं खुद से बहुत नाराज था। कम उम्र में दो लोगों के बीच ऐसी चीजें हो जाती हैं। मैं कभी ऐसा इंसान नहीं रहा।

मैं इनसिक्योर इंसान नहीं हूं। कभीइनसिक्योर नहीं होता, चाहे सेट पर होऊं या कहीं और। लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से, कई एक्टर ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती। क्योंकि हम वही किरदार निभा सकते हैं, जो हम असल में हैं। हम उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। लेकिन किसी तरह, बहुत से एक्टर्स को बहुत असुरक्षित महसूस होता है। इसकी वजह से वाइब्स गलत हो जाती हैं, चीजें गलत हो जाती हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन यही हमारी फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई है।”

सनी देओल ने शाहरुख खान को बताया कोलीग

फिर जब इंटरव्यू में सनी से पूछा गया कि क्या शाहरुख खान उनके दोस्त हैं, तो एक्टर ने कहा, “उस वक्त भी हम दुश्मन तो नहीं थे। हम सभी कोलीग हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हम दोस्त से ज्यादा एक-दूसरे के साथी कलाकार हैं।

मैं उन्हें कभी भी फोन कर सकता हूं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे जो भी दोस्त हैं, उनमें ज्यादातर स्कूल या कॉलेज के दोस्त हैं। दोस्ती में आप बिल्कुल खुलकर रहते हैं और ऐसा सिर्फ बचपन में होता है। बाद में ऐसा नहीं हो सकता।”

इस सीन से थी सनी देओल को आपत्ति

फिल्म ‘डर’ के सेट पर सनी देओल ने डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ एक सीन को लेकर असहमति जताई थी। फिल्म में सनी ने कमांडो सुनील का किरदार निभाया था, जबकि शाहरुख खान ने विलेन राहुल का रोल किया था। एक सीन में राहुल, सुनील को आमने-सामने चाकू मारता है।

सनी का मानना था कि एक ट्रेंड कमांडो को इस तरह आसानी से हराना सही नहीं लगता। इस बात को लेकर बहस के दौरान सनी इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने अपने हाथ जेब में डाले और अपनी जींस ही फाड़ दी। वह इस बात से भी परेशान थे कि फिल्म में शाहरुख के स्टॉकर वाले किरदार को कुछ हद तक सहानुभूति के साथ दिखाया गया था।

2001 में फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में सनी ने कहा था कि अगर उन्हें दोबारा अपना करियर शुरू करने का मौका मिले, तो वह ‘डर’ जैसी गलती से बचेंगे। उन्होंने कहा था कि फिल्म की शूटिंग उनके जीवन का सबसे खराब अनुभव था। सनी ने बताया था कि स्विट्जरलैंड में एक दिन वह इतने गुस्से में थे कि जेब में हाथ डालते ही उनकी जींस फट गई थी। सनी ने यह भी कहा था कि वह दोबारा कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे।

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