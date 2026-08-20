फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी 2009 की एक पुरानी मुलाकात का दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। घई के अनुसार, यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी। नरेंद्र मोदी की बातों और काम करने के तरीके ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
एक्स पर मोदी स्टोरी नाम के एक पेज पर इसका वीडियो शेयर किया गया है। जिसमें सुभाष घई बता रहे हैं कि वो ‘व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ से जुड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर 2009 में गुजरात गए थे। वहां पहुंचने के बाद वे मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे, लेकिन उन्हें जानकारी मिली कि नरेंद्र मोदी उस दिन मुंबई में थे।
इसके बाद मुख्यमंत्री के सचिव ने फोन पर मोदी को बताया कि सुभाष घई गुजरात में उनसे मिलने आए हैं। घई के मुताबिक, मोदी ने उन्हें रात गुजरात में रुकने और अगली सुबह अपने घर पर नाश्ते के लिए आने का न्योता दिया।
अगले दिन नाश्ते के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। घई ने नरेंद्र मोदी के सामने अपना प्रेजेंटेशन रखा और बताया कि भारतीय संस्कृति और कला को शिक्षा का हिस्सा बनाना क्यों जरूरी है।
सुभाष घई ने समझाया कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में कलात्मक दृष्टिकोण होना जरूरी है। उनका मानना था कि गुजरात, बंगाल, पंजाब समेत देश के अलग-अलग हिस्सों की संस्कृतियों को सिनेमा और कला के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जा सकता है।
घई के मुताबिक, नरेंद्र मोदी को उनका विचार और प्रेजेंटेशन पसंद आया। इसके बाद मोदी ने उनसे पूछा कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या चाहिए।
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सुभाष घई ने मांगी थी जमीन
सुभाष घई ने बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट के आसपास जमीन की जरूरत बताई, ताकि उनके शिक्षक और दूसरे लोग आसानी से वहां पहुंच सकें। इस पर नरेंद्र मोदी ने अपने अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही और कहा कि घई हाईवे के किनारे बड़ौदा की तरफ या गुजरात में जहां उन्हें उपयुक्त जमीन मिले, उसे चुन सकते हैं।
मोदी की इच्छा थी कि अहमदाबाद में ‘व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल’ जैसा संस्थान स्थापित हो। उन्होंने घई से यह भी कहा कि अगर अधिकारी काम में देरी करें या कोई परेशानी आए तो वे सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं।
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घई ने जब अधिकारियों की व्यस्तता का हवाला दिया, तो मोदी ने जवाब दिया कि अधिकारियों के पास कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन घई ने जो विचार और प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा है, उसकी अहमियत वह खुद समझते हैं और चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट गुजरात में बने।
सुभाष घई के अनुसार, मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी की यह बात उनके लिए बेहद खास थी। उन्होंने कहा कि अपने लंबे अनुभव में किसी अन्य मुख्यमंत्री से उन्होंने इस तरह की बात नहीं सुनी थी। यही वजह है कि 2009 की वह मुलाकात आज भी उनकी यादों में एक खास जगह रखती है।