The Kapil Sharma Show: रविवार को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में मेहमान बन कर आए शत्रुघ्‍न सिन्‍हा ने निजी जीवन से जुड़े कई किस्‍से सुनाए। उन्‍होंने दर्शकों के साथ कुछ राजनीतिक किस्‍से भी शेयर किए। बता दें कि शत्रुघ्‍न सिन्‍हा बीजेपी से सांसद हैं। शो में नवजोत सिंह सिद्धू भी स्‍थायी मेहमान के तौर पर मौजूद रहते हैं। सिद्धू अभी कांग्रेस के नेता हैं और पंजाब सरकार में मंत्री हैं। उन्‍होंने भाजपा से बागी तेवर दिखलाते हुए कांग्रेस की सदस्‍यता ली थी। सिन्‍हा भाजपा में रहते हुए भी बागी तेवर दिखलाते रहे हैं। पर, इस शो में जब दोनों का एक-दूसरे से सामना हुआ तो दोनों ने एक-दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। सिद्धू ने जहां शेर पढ़ कर सिन्‍हा की तारीफ की, वहीं शत्रुघ्‍न ने नवजोत को भाई बताते हुए प्‍यारा, न्‍यारा, जानदार, शानदार, दमदार जैसे विशेषणों से नवाजा। दोनों राजनीतिक विरोधियों के एक साथ होने पर शो के किरदार ने भी चुटकी ली और कहा- जब कांग्रेस और बीजेपी के नेता यहां मौजूद हैं तो इलेक्‍शन भी हो ही जाए।

शो के होस्ट कपिल शर्मा ने शत्रुघ्न सिन्हा से फिल्मों में उनके डायलॉग्स के बारे में भी सवाल पूछा। कपिल ने पूछा कि आप फिल्मों में ऐसे देसी संवाद लाते कहां से थे। इस पर शत्रुघ्न ने बताया कि वो अपने इलाके की लोकल बातों को फिल्मों में इम्प्रोवाइज कर दिया करता था। शत्रुघ्न सिन्हा की बात सुन सिद्धू ने भी शो में बताया कि इन्होंने मुझे भी दो शब्द सिखाए थे- जलवा-ए-जुंबिश, आयातुल्ला खुलखुली । इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक वाकया सुनाया।

बीजेपी सांसद ने कहा कि, ‘मैं एक बार संसद के किसी सत्र में वो अपनी बात रख रहे था। लास्ट में अपनी बात को खत्म करते हुए मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो जलवा-ए-जुंबिश होगी, आदि-ए-बगावत होगा, आयातुल्ला खुलखुली हो जआएगी। मेरी बातें सुन उपसभा पति ने मुझे टोकी। वो उर्दू की अच्छी समझ रखती थीं। उन्होंने पूछ लिया कि ये जलवा-ए-जुंबिश होगी, आदि-ए-बगावत होगा, आयातुल्ला खुलखुली क्या होता है। इस पर मैंने कहा कि मैडम आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा- जानम समझा करो।’

Want to know Shatrughan Ji and Poonam Ji’s secret to a happy married life? Find out tonight on #TheKapilSharmaShow at 9:30 PM! @KapilSharmaK9 @trulyedward @kikusharda @haanjichandan @Krushna_KAS @bharti_lalli @sumona24 @RochelleMRao @shatrugansinha @shatrugansinha pic.twitter.com/jCuX0JHwrX

— Sony TV (@SonyTV) January 13, 2019