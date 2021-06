बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख ख़ान के हेयरस्टाइल के खूब चर्चे होते हैं। जब वो पहली बार फिल्मों में आए थे तब उनके लंबे बालों वाला लुक काफी पसंद किया गया था। शाहरुख को लंबे बालों से प्यार बचपन से ही रहा है और उनके आर्मी में जाने का सपना भी इसी कारण टूट गया था। शाहरुख खान ने इस बात का जिक्र ‘द अनुपम खेर शो’ पर किया था। शाहरुख का सपना था कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे और इसके लिए उन्होंने आर्मी स्कूल में दाखिला भी लिया था।

शाहरुख खान ने बताया था, ‘आर्मी में जाने का मेरा बड़ा दिल था और मैंने आर्मी स्कूल में एडमिशन भी ले लिया था। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था खासकर, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। मुझे ऐसा लगता था कि आर्मी स्कूल में खेलने की ऑपर्च्युनिटी ज्यादा मिलती है तो माउंट आबू और कोलकाता में आर्मी स्कूल था, मैंने एडमिशन लिया था।’

उन्होंने आगे बताया था, ‘लेकिन फिर उन्होंने बोला कि बाल काटने पड़ेंगे। मुझे छोटे बालों से बहुत तकलीफ होती थी।’ अनुपम खेर ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि आपने आर्मी न ज्वॉइन करने के लिए बालों का रीजन दिया।

जवाब में शाहरुख खान ने कहा, ‘नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलूंगा, लोग उसको कॉन्ट्रोवर्सी बना देंगे। बात ये है कि मेरी मां ने मुझे भेज दिया लेकिन फिर उन्हें लगा कि पहला लड़का है आर्मी में चला जाएगा। मैं बहुत से औरतों के बीच पला बढ़ा हूं नानी, मां, मासी, बहन..फिर उन्हें लगने लगा कि ये युद्ध में जाएगा।’

शाहरुख ने बताया कि आर्मी स्कूल में वो बस डेढ़ महीने ही रहे फिर उनकी मां ने उन्हें वापस बुला लिया था। इसके बाद शाहरुख को घरवालों ने सलाह दी कि वो आर्मी में न जाएं बल्कि पढ़ लिखकर इंजीनियर बने।

लेकिन शाहरुख एक्टिंग की दुनिया में आ गए और उन्होंने थियेटर करना शुरु कर दिया। उन्हीं दिनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दुबले पतले शाहरुख खान अपने साथियों के साथ एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय रॉय जो कि शाहरुख के दोस्त थे और उनके साथ तस्वीर में खड़े थे, उन्होंने शाहरुख की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है।

Truly iconic @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks divyaseth and me on our way to Calcutta to stage Rough Crossing in aid of Shruti! Directed by #BarryJohn @mohitsatyanand https://t.co/526a64JdOb

— Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) June 12, 2021