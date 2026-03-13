Chetak Screen Awards 2026: मुंबई में 5 अप्रैल को होने वाले चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 से पहले, हम पिछले एडिशन के कुछ सबसे यादगार पलों पर एक नजर डालते हैं। 2010 में स्क्रीन अवार्ड्स में, शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने कार्यक्रम की साथ में मेजबानी की थी, जिसके दौरान शाहरुख ने शाहिद के एक्टिंग स्टाइल और तौर-तरीकों को लेकर खूब मजाक किया था। जवाब में, शाहिद ने कहा कि शाहरुख खान वो सारी फिल्में कर रहे हैं जो अमिताभ बच्चन ने पहले की थीं।

इवेंट के दौरान, शाहरुख खान ने कहा, “मैं शाहिद से कहना चाह रहा था कि जब आम तौर पर अवॉर्ड फंक्शन होते हैं, तो स्टार्स जब एक साथ स्टेज पर आते हैं, तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं – झूठी सही, लेकिन तारीफ करते रहते हैं। लेकिन मैं सच्चे दिल से तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूं।”

शाहरुख ने याद करते हुए कहा, “शाहिद ने अपना पहला, शायद फिल्म जैसा रोल मेरे साथ किया था। हमने एक विज्ञापन किया था जिसमें रानी थी, काजोल थी और मैं था, और शाहिद ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से लेकर आज तक जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हारा टैलेंट बढ़ता ही जा रहा है। आप वाकई एक अद्भुत अभिनेता बन रहे हैं – बहुत प्रतिभाशाली, मेहनती।” बेहद खूबसूरत काम कर रहे हो। और मुझे तुम पर बहुत गर्व है, शाहिद।”

इस तारीफ का जवाब देते हुए, शाहिद कपूर ने कहा, “शाहरुख भाई, धन्यवाद। ईमानदारी से कहूं तो, आज मैं भी एक कन्फेशन करना चाहता हूं। मैंने ये सब आपसे ही सीखा है। मैं हमेशा से आप जैसा रोल करना चाहता था, आप जैसा अभिनय करना चाहता था।”

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शाहरुख ने ली चुटकी

शाहरुख ने तुरंत चुटकी लेते हुए कहा, “पिछली 25 फिल्मों में तुम मेरी एक्टिंग ही करते जा रहे हो यार।” इस पर शाहिद ने कहा, “अगर ईमानदारी पे आ गए तो आप भी अपनी सारी फिल्मों में अमित जी को कॉपी कर रहे हो। कॉपी क्या आप तो उनकी फिल्में ही कर रहे हैं।”

ऐसा था अमिताभ और उनके परिवार का रिएक्शन

इससे न सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि दर्शकों में मौजूद जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन भी हंस-हंसकर लोटपोट हो गए। शाहरुख ने शाहिद को रोकते हुए कहा, “कोई बात नहीं, शाहिद, खुद को संभालो! सबके सामने हमारे राज खोलते जा रहे हो।”

फिर शाहरुख खान ने टॉपिक को बदलने की कोशिश की और कहा, “कभी-कभी हम फिल्म देखते हैं और लगता है कि काश वो रोल हमने किया होता। मैं तो जो हीरो की फिल्म हिट होती हूं मैं चाहता हूं उसका रोल मैं मैं ही हूं। हाल ही में कोई ऐसी फिल्म आई है जिसमें तुम्हें लगा हो कि यार ये रोल मैंने किया होता?”

‘वेक अप सिड’ करना चाहते थे शाहिद

शाहिद ने रणबीर कपूर की फिल्म ‘वेक अप सिड’ का नाम लेते हुए जवाब दिया कि वह वह फिल्म है जो वह करना चाहते थे। “मुझे लगता है मैं रणबीर का रोल बहुत अच्छा कर सकता हूं। मैंने चश्मा भी पहना हुआ है।”

शाहरुख ने आगे कहा, “सच में? तुम रणबीर का रोल करना चाहते थे? फिल्म बहुत खूबसूरत है और रणबीर का काम शानदार है। लेकिन उस फिल्म में किरदार बस अपने मोजे की फोटो लेता रहता है।” इस पर शाहिद ने कहा, “हां वही।” तो कारण है, मोजे के मामले में विशेषज्ञ कोई और नहीं हो सकता!”

इसके बाद शाहरुख ने मजाकिया अंदाज में कहा, “ये सुन कर तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। और मैं सच में कहना चाहता हूं कि अगर फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिले तो मेरी खुशनसीबी होगी। और फ्यूचर में आप और मैं जोड़ी नंबर वन बनने वाले हैं।”

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बता दें कि कई सालों बाद अभिनेता शाहिद कपूर ने स्क्रीन लाइव इवेंट में शिरकत की, जहां उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ स्क्रीन अवॉर्ड्स की मेजबानी करने के पलों को याद किया।

स्क्रीन आर्काइव राउंड के दौरान, शाहिद को स्क्रीन अवॉर्ड्स में शाहरुख खान और हेमा मालिनी के साथ उनकी एक तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए शाहिद ने कहा, “बहुत मजा आया। मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शाहरुख सर के साथ पहली या दूसरी बार मेजबानी कर रहा था। मैं मंच पर नाचने में तो सहज था, लेकिन मेजबानी करने में उतना सहज नहीं था। इसलिए, उन्होंने मुझे बेहद सहज महसूस कराया। मैं दो दिग्गजों के सामने खड़ा होकर सोच रहा था, ‘मैंने यह कर दिखाया।’ मैं दो दिग्गजों के सामने खड़े होकर बहुत खुश था- एक तरफ हेमा जी और दूसरी तरफ शाहरुख सर।”