फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर बॉलीवुड सितारों के सेट पर देर से आने और उनके नखरों की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। लेकिन कई फिल्म निर्माता और निर्देशक ऐसे भी हैं, जिन्होंने शाहरुख खान की प्रोफेशनलिज्म की जमकर तारीफ की। हाल ही में यूट्यूब चैनल ‘गुड एड्स मैटर’ के राउंडटेबल में एडवरटाइजिंग प्रोड्यूसर्स ने अपने अनुभव साझा किए।

प्रोड्यूसर्स ने कुछ ऐसे सितारों का भी जिक्र किया, जो अक्सर सेट पर परेशान करते थे। हालांकि, शाहरुख खान के बारे में उन्होंने कहा कि वह बहुत सम्मानजनक, समय के पाबंद और सेट पर काम करने वाले लोगों का खास ख्याल रखने वाले इंसान हैं।

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प्रोड्यूसर ने खोली पोल

एक प्रोड्यूसर ने बताया कि 2-3 लोग ऐसे हैं, जिनके साथ काम करना अक्सर मुश्किल होता है। उन्होंने एक पावर कपल का भी जिक्र किया, जिनके साथ काम करना खास तौर पर परेशान करने वाला बन गया था। हालांकि, इसके बाद उन्होंने बात को उन कलाकारों की तरफ मोड़ दिया जो अपने अच्छे व्यवहार और प्रोफेशनल अंदाज के लिए जाने जाते हैं।

सेट पर देर से आए थे शाहरुख खान

इस चर्चा में सबसे ज्यादा शाहरुख खान बने रहे। एक बड़े लाइफस्टाइल और होम फर्निशिंग ब्रांड के शूट का एक किस्सा सुनाते हुए, एक प्रोड्यूसर ने बताया कि कैसे देर से आने के बावजूद एक्टर ने सेट का पूरा माहौल ही बदल दिया। प्रोड्यूसर ने बताया, “हम शाहरुख और गौरी खान के साथ शूट कर रहे थे। आमतौर पर सब जानते हैं कि वो दोपहर 2 बजे ही आते हैं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन इस बार हमें बताया गया कि उनके घर पर डिनर है, इसलिए वो सुबह 9 बजे आ जाएंगे।”

गौरी खान सुबह 8:30 बजे समय पर पहुंच गईं और शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन शाहरुख अभी तक नहीं आए थे। प्रोड्यूसर ने कहा, “मैं बार-बार कह रहा था कि देखना, वो 2 बजे ही आएंगे। हमें चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके बाद में डिनर का प्लान था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 4 घंटे में 8 घंटे का काम कैसे होगा।” हालांकि, जब शाहरुख आखिरकार सेट पर पहुंचे, तो उनके काम करने के तरीके ने पूरी टीम पर गहरा असर छोड़ा।

शाहरुख खान ने पूरे क्रू से मांगी माफी

प्रोड्यूसर ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे बताया, “उन्होंने सिर्फ मुझसे ही माफी नहीं मांगी, बल्कि पूरे क्रू से माफी मांगी।” राउंडटेबल में मौजूद दूसरे लोगों ने भी इस बात से सहमति जताई कि यह इस एक्टर का आम अंदाज है। शाहरुख ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे देर हो गई। फिर उन्होंने कहा कि जब तक आप लोग काम खत्म नहीं कर लेते, मैं कहीं नहीं जाऊंगा।

प्रोड्यूसर ने आगे बताया कि शाहरुख ने घर पर भी फोन करके बताया कि उन्हें रात के खाने में देर हो जाएगी। प्रोड्यूसर ने कहा, “उन्होंने घर फोन किया और कहा कि मेहमान चाहे कोई भी हो, आप लोग खाना-पीना शुरू कर दीजिए। मैं दो घंटे बाद आऊंगा।” देर से पहुंचने के बावजूद, शाहरुख ने मुश्किल शूटिंग को भी बहुत तेजी और कुशलता से खत्म कर दिया।

वहीं, एक दूसरे प्रोड्यूसर ने कहा, “उनकी खास बात यही है कि वो 2 बजे आते हैं और बिना किसी परेशानी के 8 घंटे का काम जल्दी पूरा कर देते हैं। एक टेक में ही शॉट ओके हो जाता है। क्लाइंट सोच में पड़ जाता है कि हमने 8 घंटे के लिए बुक किया था, अब क्या करें?”

प्रोड्यूसर्स ने यह भी बताया कि शाहरुख खान जैसे अनुभवी सितारों और कुछ नए कलाकारों के रवैये में बड़ा फर्क होता है। उन्होंने कहा कि कुछ नए एक्टर्स कम अनुभव के बावजूद ज्यादा नखरे दिखाते हैं, जो समझ से बाहर है। एक प्रोड्यूसर ने कहा, “जब नए लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो लगता है क्यों? कम से कम कोई ठोस वजह तो होनी चाहिए।”

शाहरुख खान के अलावा, प्रोड्यूसर्स ने आमिर खान और आलिया भट्ट की भी उनके प्रोफेशनल रवैये और काम के प्रति समर्पण के लिए तारीफ की। रणबीर कपूर के बारे में बात करते हुए एक प्रोड्यूसर ने कहा, “2010, 2014 और अब 2025- हर बार वो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, सबसे अच्छे और विनम्र इंसान रहे हैं जिनके साथ काम किया।” इस पर दूसरे प्रोड्यूसर ने तुरंत सहमति जताई और कहा, “कमाल के हैं।”

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