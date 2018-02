जब संजय लीला भंसाली ने फिल्म ‘पद्मावत’ का दिया था ऑफर, डर गए थे रणवीर सिंह

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह अपनी फिल्म ‘पद्मावत’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में रणवीर सिंह ने खिलजी का रोल अदा किया है। दर्शक फिल्म को अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के अभिनय की तारीफ हो रही है। इसके अलावा दर्शक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता शाहिद कपूर की केमिस्ट्री की भी सराहना कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें रणवीर सिंह अपनी फिल्म ‘पद्मावत’ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। रणवीर सिंह वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब संजय लीला भंसाली ने रणवीर सिंह को फिल्म ‘पद्मावत’ ऑफर की थी तो वह बेहद डर गए थे। फिल्म ‘पद्मावत’ 25 जनवरी को रिलीज हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है।

रणवीर सिंह का यह वीडियो बॉलीवुड हंगामा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। रणवीर सिंह फिल्म ‘पद्मावत’ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में रणवीर सिंह अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए कहते हैं, ”यह बहुत ही डरावना कैरेक्टर था। जब संजय लीला भंसाली ने फिल्म ‘पद्मावत’ के लिए अप्रोच किया तो मैं डर गया था। मैंने फिल्म की स्किप्ट पढ़ी तो मैंने सोचा कि इस फिल्म में इस रोल को अदा करने के लिए मुझे गहराई में घूसना पड़ेगा। मुझे गुस्से वाला एक सीन करना था मैं उस दिन मैं सच में गुस्से में था और मेरी पूरी बॉडी हिल रही थी।”

