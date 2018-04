वीडियो: जब सलमान खान ने कहा था- कोई दबंग जज ही मुझे आजाद कर पाएगा

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने साल 1998 के काला हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इस मामले से जुड़े सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर उपलब्ध एक वीडियो में सलमान खान काला हिरण केस के मामले पर बात करते हुए कह रहे हैं कि कोई दबंग जज ही उन्हें इस केस के मुक्ति दिला सकता है।

साल 2012 में दिए एक इंटरव्यू की क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सलमान खान वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, ”लोग हमेशा इस केस पर बात करते रहते हैं, मुझे लगता है कि कोई दबंग जज ही केस में एक मिनट में फैसला सुना देगा कि हो गया जाओ, लेकिन लोग जज पर भी सवाल खड़े करेंगे कि ऐसे कैसे जाने दिया, क्या उसने पैसा खाया है?” सलमान कहते हैं, ”कोई दबंग जज ही इस केस से मुक्ति दिला सकता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो और उसे इस तरह के किसी भी कमेंट्स से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा।”

“Only a ‘dabangg’ judge can set me free”: Salman Khan to NDTV

(Aired: September 2012) pic.twitter.com/oWLkFMdrxg

— NDTV (@ndtv) April 5, 2018