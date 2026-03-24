रविवार 5 अप्रैल, 2026 को मुंबई में चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स होने जा रहे हैं। ऐसे में हम आपको इस अवॉर्ड शो के पहले के कुछ पुराने एडिशन यानी स्क्रीन अवॉर्ड्स से जुड़े किस्से बता रहे हैं, जो उस समय काफी पॉपुलर हुए थे। इसी में से एक था साजिद खान का टॉवल डांस करना। दरअसल, साल 2008 में हुए स्क्रीन अवॉर्ड्स के दौरान होस्ट साजिद खान ने रणबीर कपूर के मशहूर ‘टॉवल डांस’ पर परफॉर्मेंस दी थी और उन्होंने ऐसा करके उसे उस शाम का सबसे यादगार और मजेदार पल बना दिया था।

जब खूब हंसे थे ऋषि कपूर

14वें स्टार स्क्रीन अवॉर्ड्स में ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर’ का अवॉर्ड रणबीर कपूर को फिल्म ‘सांवरिया’ के लिए और दीपिका पादुकोण को फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के लिए मिला था। उस दौरान साजिद खान ने ‘सांवरिया’ फिल्म के गाने ‘जब से तेरे नैना’ के मशहूर ‘टॉवल स्टेप’ को स्टेज पर फिर से करके दिखाया था। उनके बढ़ा-चढ़ाकर किए गए मूव्स और कॉमिक टाइमिंग ने इस परफॉर्मेंस को बेहद मजेदार सेगमेंट बना दिया, जिसे देखकर दर्शक और रणबीर के माता-पिता ऋषि कपूर, नीतू कपूर हंसते-हंसते लोटपोट हो गए थे।

यह भी पढ़ें: Chetak Screen Awards Nominations: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन का हुआ ऐलान, कई कैटेगरी में ‘धुरंधर’ ने बनाई जगह

फोटोग्राफर अतुल ने लिया दीपिका का अवॉर्ड

बता दें कि उस समय दीपिका पादुकोण को ‘ओम शांति ओम’ में शाहरुख खान के साथ अपने डेब्यू के लिए ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू (फीमेल)’ अवॉर्ड मिला था, तो उनकी जगह फोटोग्राफर अतुल कसबेकर ने स्टेज पर जाकर यह अवॉर्ड रिसीव किया। अवॉर्ड लेने के बाद अतुल ने स्पीच में बताते हुए कहा था, ” दीपिका अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी तरफ से ये अवॉर्ड ले लूं।”

इसके आगे उन्होंने कहा, “सबसे पहले वो अपने माता-पिता का धन्यवाद करना चाहती हैं, जिन्होंने एक मिडिल क्लास बैंगलोर की लड़की के सपने पर भरोसा किया और उसका साथ दिया। इसके बाद वह शाहरुख खान, गौरी और फराह को धन्यवाद देना चाहती है,जिन्होंने उसे यह मौका दिया और उसके सपने को सच कर दिखाया। आखिर में स्क्रीन का धन्यवाद- उम्मीद है कि ये कई और अवॉर्ड्स की शुरुआत है।”

रणबीर का अवॉर्ड लेने गए थे ऋषि

इसके बाद ‘मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर (मेल)’ अवॉर्ड के विनर की घोषणा की गई और रणबीर कपूर ने अपनी पहली फिल्म ‘सांवरिया’ के लिए यह ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि, रणबीर भी उस सेरेमनी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके माता-पिता दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर ने उनकी तरफ से यह सम्मान लिया।

इसके बाद पिता ऋषि ने स्पीच देते हुए कहा था, “मैं इस मौके का फायदा उठाकर नीतू और अपनी तरफ से कुछ कहना चाहता हूं। मैं यहां इसलिए हूं, क्योंकि संजय बंसाली ने यह मुमकिन किया। मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रणबीर के लिए यह सब मुमकिन बनाया। इसके बाद मैं साजिद खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने रणबीर को इतनी प्यारी ट्रिब्यूट दी।” फिर साजिद ने जवाब देते हुए कहा, “शुक्रिया सर। मुझे फिल्म में उनका काम बहुत पसंद आया, सर।”

ऋषि कपूर ने अपनी स्पीच में आगे कहा था, “मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीतू और मैं कितने खुश हैं कि हमारे बेटे रणबीर को लोगों ने पसंद किया। मैं ‘स्क्रीन’ का शुक्रिया अदा करता हूं। इस सम्मान के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे दादाजी और मेरे पिताजी- जो आज हमारे बीच नहीं हैं- उन्हें भी इस बात पर गर्व हुआ होगा कि कपूर परिवार की चौथी पीढ़ी के किसी सदस्य को लोगों ने पसंद किया है। देवियों और सज्जनों, आप सभी का धन्यवाद।”

इस कार्यक्रम के दौरान रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का एक वीडियो संदेश भी दिखाया गया। बता दें कि जनवरी 2008 में ये दोनों यश राज फिल्म्स की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘बचना ऐ हसीनों’ की शूटिंग के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में थे। इस वीडियो क्लिप में उन्होंने अपनी जीत के बाद सभी का धन्यवाद किया।

मंच से जाने से पहले, ऋषि कपूर ने नील नितिन मुकेश की भी तारीफ की, जिन्होंने उसी साल फिल्म ‘जॉनी गद्दार’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। अभिनेता ने कहा था, “मुझे पता है कि यह पुरस्कार सिर्फ मेरा ही नहीं है। यह मेरे एक और बेटे- नील नितिन मुकेश के लिए भी है, जिसे मैं अपने बेटे जैसा ही मानता हूँ। यह पुरस्कार उन दोनों के लिए है- मेरे दोनों बेटों के लिए।”

यह भी पढ़ें: ‘अच्छे से विक्की कौशल को देखकर शादी क्यों नहीं कर लेते’, कैटरीना कैफ को ही नहीं, बाकी एक्ट्रेस को भी मिला था ये प्रपोजल

Chetak Screen Awards 2026: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का रिश्ता शुरू होने से पहले विक्की कौशल ने उन्हें स्क्रीन अवॉर्ड्स 2018 में शादी के लिए प्रपोज किया था। पूरी खबर यहां पढ़ें।