साल 2016 में हुए स्क्रीन अवॉर्ड्स में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उन्हें हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक दिए गए योगदान और सालों से दर्शकों पर पड़े उनके गहरे असर के लिए मिला था। उस साल अवॉर्ड्स की घोषणा के दौरान स्क्रीन अवॉर्ड्स के होस्ट करण जौहर और कपिल शर्मा ने उस पल को और भी खास बना दिया था।

कॉमेडी के अलावा अपनी गायकी के हुनर ​​के लिए मशहूर कपिल ने ऋषि कपूर के कुछ हिट गाने गाए। जैसे ‘मैं शायर तो नहीं’, ‘चेहरा है या चांद खिला है’ और ‘दर्द-ए-दिल दर्द-ए-जिगर’ गाकर माहौल को और यादगार बना दिया। इसके बाद वह अभिनेता ऋषि को स्टेज पर लाने के लिए उनकी तरफ बढ़े। इस दौरान कपिल ने गाने के अंदाज में लोगों से पूछा, “क्या आपने ऋषि सर से प्यार किया है? मैंने भी किया।”

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फिर कपिल शर्मा ने दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की कई फिल्मों का एक वीडियो दिखाया। लास्ट में जब अवॉर्ड के लिए ऋषि के नाम का ऐलान हुआ, तो वे स्टेज पर जाने से पहले अमिताभ के पास गए और उन्हें गले लगाया। वहीं, स्टेज पर ऋषि कपूर के साथ सिमी गरेवाल भी मौजूद थीं, जिन्होंने उनके साथ सबसे पहले काम किया था।

ऋषि कपूर ने सिमी को कहा शुक्रिया

ऋषि कपूर ने सिमी के उस अहम योगदान को याद किया, जिसने उन्हें सिनेमा से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। खास तौर पर उन्होंने अपनी पहली फिल्म ‘मेरा नाम जोकर’ के दौरान सिमी के मार्गदर्शन का जिक्र किया। अवॉर्ड लेते हुए ऋषि कपूर ने कहा था, “मुझे 23-24 नई लड़कियों को इंडस्ट्री में लॉन्च करने का मौका मिला और इसके लिए मुझे काफी सराहना भी मिली। लेकिन किसी ने कभी मुझसे यह नहीं पूछा कि मुझे किसने लॉन्च किया था। वो शख्स यही हैं- सिमी गरेवाल।”

लास्ट में अभिनेता ने कहा, “धन्यवाद, सिम्मी, आपके सब्र के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, जिस तरह आपने मेरा हाथ थामा और मुझे ‘मेरा नाम जोकर’ के सफर में साथ लेकर चलीं। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।” इसके बाद ऋषि ने उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके और उनके परिवार के साथ काम किया।

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