जब ‘कबूतर’ बन रणवीर सिंह ने दीपिका से किया था प्यार का इजहार, वायरल हो रहा रोमांटिक Video

View this post on Instagram

Aww these two VC @deepika.heartbeat @deepikapadukone . . . . . . . . . . . . . #deepikapadukone #deepika #dp #ishaambani #ishaambaniwedding #ranveersingh#deepveer#bollywood#hollywood#shahidkapoor#kareenakapoor#aishwaryarai#ranbirkapoor#salmankhan#varundhawan#hrithikroshan#priyankachopra#kritisanon#parineetichopra#aamirkhan#urvashirautela#katrinakaif#bollywoodactress#dishapatani#nickyanka#nickjonas#nickyankawedding#shraddhakapoor#aliabhatt#shahrukhkhan ________________________