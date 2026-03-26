Chetak Screen Awards: चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 से पहले, जो 5 अप्रैल को मुंबई में होने जा रहे हैं, हम अवॉर्ड्स के पुराने सीजन्स के कुछ यादगार पलों को याद कर रहे हैं। ऐसा ही एक खास पल 2006 के स्क्रीन अवॉर्ड्स में देखने को मिला था, जब रानी मुखर्जी की फिल्म ‘ब्लैक’ ने उस रात सबसे ज्यादा अवॉर्ड्स अपने नाम किए थे।

फिल्म ‘ब्लैक’ ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर (संजय लीला भंसाली), बेस्ट एक्टर (अमिताभ बच्चन) जैसे बड़े अवॉर्ड्स जीते, वहीं रानी मुखर्जी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया। इस तरह फिल्म ने अवॉर्ड सेरेमनी में पूरी तरह दबदबा बना लिया था।

बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में रानी मुखर्जी के साथ जूही चावला (माय ब्रदर… निखिल), कोंकणा सेन शर्मा (पेज 3), प्रीति जिंटा (सलाम नमस्ते) और शर्मिला टैगोर (विरुद्ध… फैमिली कम्स फर्स्ट) भी नॉमिनेट थीं।

अवॉर्ड देने के लिए तब्बू चाइल्ड आर्टिस्ट रूचा वैद्य के साथ मंच पर आईं। रानी मुखर्जी का नाम अनाउंस होते ही तालियों की गूंज के बीच वह स्टेज पर पहुंचीं।

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अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में रानी मुखर्जी ने कहा, “सबसे पहले, ब्लैक और मेरी परफॉर्मेंस को सराहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह फिल्म मेरे लिए बहुत खास है। और मैं कुछ लोगों को धन्यवाद दिए बिना यहां से नहीं जा सकती। सबसे पहले, संजय, मुझे मिशेल का किरदार देने के लिए धन्यवाद। यह मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। आप मेरे करियर की रोशनी हैं। आई लव यू, संजय।”

संगीता, जिन्होंने मुझे साइन लैंग्वेज सिखाई-मैं उनके बिना एक भी शॉट नहीं कर पाती। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा साथ दिया और धैर्य रखा। साथ ही, आपने तब तक शॉट ओके नहीं होने दिया जब तक मैं साइन लैंग्वेज सही तरीके से नहीं कर पाती थी।”

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अंत में रानी ने कहा, “और सबसे बढ़कर, अमित अंकल, आज आप यहां नहीं हैं, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं। मेरे सबसे बेहतरीन को-स्टार बनने और मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद।”