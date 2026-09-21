राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की शादी अपने दौर की सबसे चर्चित शादियों में से एक थी। दोनों की उम्र में काफी अंतर था, इसके बावजूद उन्होंने 27 मार्च 1973 को शादी कर ली थी। हालांकि, शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगीं। धीरे-धीरे दोनों अलग रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं लिया। 2012 में राजेश खन्ना के निधन तक दोनों कानूनी तौर पर पति-पत्नी थे।

दोनों लंबे समय तक अलग रहे, लेकिन उन्होंने तलाक क्यों नहीं लिया, इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। अब राजेश खन्ना का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुद डिंपल के तलाक न लेने के फैसले पर बात करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो में राजेश खन्ना कहते हैं, “हम अलग रहते थे। अभी तक तलाक नहीं दिया। वह वजह नहीं बतातीं, ये वही बेहतर जानती हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि उन्होंने तलाक न लेने का फैसला किया। ये उनकी पसंद है। ये दिलों की बात है।”

राजेश खन्ना ने आगे शादी के रिश्ते और बदलते दौर पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि शादी का बंधन और सात फेरे एक ऐसी संस्था का हिस्सा हैं, जिसे आज के आधुनिक दौर में कई लोग पुराना मानते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग अपने रिश्तों और निजी जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते हैं, जबकि कुछ लोग इन चीजों को अपने तक ही रखना पसंद करते हैं।

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बता दें कि राजेश खन्ना अपने जीवन के आखिरी दौर में एक्ट्रेस अनीता आडवाणी के साथ रहते थे। राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को वैध विवाह के तौर पर मान्यता देने की मांग की थी। हालांकि 1 अप्रैल 2026 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि उनका रिश्ता लिव-इन रिलेशनशिप जैसा था, इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता।

राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के रिश्ते का अनीता आडवाणी ने किया था खुलासा

इसके बाद अनीता आडवाणी ने मेरी सहेली को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते और कोर्ट केस को लेकर बात करने के साथ-साथ डिंपल कपाड़िया को लेकर भी एक दावा किया है।

‘मेरी सहेली’ को दिए इंटरव्यू में अनीता आडवाणी ने दावा किया कि राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया से कई बार तलाक मांगा था, लेकिन डिंपल ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया।

अनीता ने कहा था, “यहां से मेरे मामले को सिविल कोर्ट में भेज दिया गया। सिविल के कानून अलग हैं। मैंने ‘रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज’ के तौर पर अपने रिश्ते को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन वहां कहा गया कि मैं पत्नी नहीं हूं। ‘रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज’ वाले इस कानून में सिर्फ लिव-इन पार्टनर ही नहीं, बल्कि बहन और मां भी आती हैं।”

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डिंपल कपाड़िया को लेकर किया था दावा

अनीता आडवाणी ने आगे कहा, “कोई कहता है कि रिश्ता सही है और अगर किसी की पत्नी है और वह उसके साथ रह रहा है, तो आप किसी और के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। लेकिन अगर पत्नी घर छोड़कर चली गई हो और सालों तक दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रहा हो, उसके बाद उस व्यक्ति की जिंदगी में कोई और आ जाए तो? उस इंसान को तो पूरी तरह अकेला छोड़ दिया जाता है। न तो वे साथ रह रहे थे और न ही तलाक ले रहे थे। उन्होंने कई बार तलाक मांगा, लेकिन उन्हें तलाक नहीं दिया गया। ऐसे में वह इंसान न इधर का रहता है, न उधर का। और मांग इतनी थी कि अगर तलाक देना भी है, तो सब कुछ हमारे नाम कर दो।”

राजेश खन्ना ने 10 बार मांगा था तलाक

अनीता ने आगे कहा कि राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि डिंपल उन्हें तलाक नहीं दे रही थीं। “उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं तलाक देना चाहता हूं, कितनी बार कह चुका हूं, लेकिन वह तलाक नहीं देती हैं। ऐसी कौन-सी पत्नी होती है, पता नहीं? अगर पत्नी और बच्चे साथ रह रहे हों, तो घर क्यों तोड़ना। उन्होंने 10 बार तलाक मांगा, लेकिन नहीं दिया। उनकी मांग इतनी थी कि अगर तलाक देना है, तो सब कुछ हमारे नाम कर दो।

डिंपल कपाड़िया के कारण नहीं बसा राजेश खन्ना-अनीता आडवाणी का घर

उनकी पत्नी थी, इसलिए मेरे साथ रिश्ता नहीं हो रहा था। वह अकेले हो गए थे और अपनी जिंदगी खुद जी रहे थे। वह आसान इंसान नहीं थे, लेकिन अगर कोई उनका साथ दे रहा था, तो फिर ऐसा कानून क्यों है? यह बहुत असमंजस वाली बात है।”