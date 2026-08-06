‘सरफरोश’, ‘लगान’ और ‘गजनी’ जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके अभिनेता प्रदीप रावत का मंगलवार शाम मुंबई में 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिवंगत अभिनेता ने अपने चार दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में कई भाषाओं में काम किया। प्रदीप ने आमिर खान और सलमान खान जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर की। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि एक समय में वह ‘दबंग खान’ के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे और इस बात का खुलासा खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था।

1990 में शुरू हुई थी सलमान खान और प्रदीप रावत की दोस्ती

सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक पुराने इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने बताया था कि उनकी और सलमान खान की दोस्ती 1990 में फिल्म ‘बागी’ के दौरान शुरू हुई थी। अभिनेता ने बताया था, “सलमान को वर्कआउट का बहुत शौक था और मुझे भी। एक दौर ऐसा भी आया जब चार से छह महीने तक सलमान ने मुझे घर वापस नहीं जाने दिया। वे मुझे जाने ही नहीं देते थे और मैं वहीं खाता था, सोता था, वर्कआउट करता था, कपड़े बदलता था, नहाता था और फिर वहीं से अपने काम पर निकल जाता था।”

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सलमान खान ने की थी मदद

प्रदीप ने आगे बताया था, “सलमान अक्सर बहुत-सी पार्टियों में जाते थे। मेरे पास ऐसे सूट भी नहीं होते थे, जिन्हें पहनकर उन पार्टियों में जा सकूं। जब कोई बड़ी पार्टी होती थी, तो वह मेरे लिए सूट किराए पर ले आते थे।” हालांकि, प्रदीप रावत ने बाद में सलमान से दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उस आरामदायक जिंदगी के आदी होते जा रहे हैं। उनका मानना था कि अगर उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है तो उन्हें अलग होकर अपनी पहचान बनानी होगी।

लंबे समय तक नहीं की मुलाकात

इंटरव्यू में प्रदीप ने आगे बताया, “मैं बहुत लंबे समय तक सलमान से नहीं मिला। मुझे लगा कि अगर मैं उनके साथ ज्यादा समय तक रहता, तो उनके बॉडीगार्ड शेरा के लिए कोई जगह नहीं बचती। शायद मैं ही उस रोल में बना रहता। मैंने खुद से कहा कि यह आरामदायक जिंदगी है। आरामदायक का मतलब है कि संघर्ष के दिनों में आपको खाना, रहने की जगह और साथ में घूमने-फिरने के लिए लोग मिल रहे हैं और क्या चाहिए। इससे मुझे कुछ हासिल करने में मदद नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि मुझे उस तरह की जिंदगी में बहुत ज्यादा आरामदेह नहीं होना चाहिए।”

अपनी बातचीत जारी रखते हुए प्रदीप ने आगे बताया था कि सुपरस्टार इस बात से नाराज दिखे कि उन्होंने उनसे संपर्क तोड़ लिया था। एक्टर ने कहा था, “कई साल बाद मेरी और सलमान की सड़क पर मुलाकात हुई। वह अपनी बड़ी कार में थे और मैं अपनी मारुति वैन में। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उन्हें। उन्होंने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोक दी, तो मुझे भी रुकना पड़ा। देखते ही देखते ट्रैफिक रुक गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। वह अपनी गाड़ी से उतरे, मैं अपनी गाड़ी से उतरा और हम एक-दूसरे की तरफ बढ़े। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा और कहां थे तुम। तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए थे।”

अभिनेता ने आगे कहा था, “तब तक भीड़ बहुत बढ़ गई थी। ट्रैफिक पुलिस और आम पुलिस आ गई और हर तरफ से लोग जमा हो गए। फिर सलमान ने पूछा कि आजकल कहां हो, बहुत गलत किया। मैंने कहा कि मैं यहां-वहां शूटिंग कर रहा हूं। फिर सलमान ने आगे कहा कि ठीक है भाई। आकर मुझसे मिलो।” रावत को यह भी बताया कि एक समय था जब फिल्मों में मशहूर होने से पहले सलमान उनसे बैंक में मिलने आते थे, जहां वे क्लर्क के तौर पर काम करते थे।

प्रदीप रावत से बैंक में मिलने जाते थे सलमान

प्रदीप रावत ने आगे बताया, “एक समय ऐसा था जब सलमान मेरे साथ काफी वक्त बिताते थे। इसलिए वह मुझे अपने से दूर नहीं जाने देते थे। कई बार मैं बैंक में काम कर रहा होता था और सलमान भाई वहां आ जाते थे। वह बैंक का दरवाजा खोलकर अंदर आते, मेरे पास वाली कुर्सी पर बैठ जाते। सोचिए, एक बैंक क्लर्क के बगल में सलमान खान बैठे हैं।

सलमान खान ने दी श्रद्धांजलि

प्रदीप रावत के निधन के बाद सलमान खान ने सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी एक तस्वीर शेयर कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, “भाई, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे पल बिताए… भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे।”

कैसे हुआ प्रदीप रावत का निधन

प्रदीप रावत का निधन कैंसर दोबारा लौटने की वजह से हुआ। उनके मैनेजर ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया कि चार साल पहले उन्होंने पेट के कैंसर को मात दे दी थी, लेकिन इस साल जुलाई में उन्हें ब्लड कैंसर होने का पता चला। इलाज के दौरान अचानक उनका प्लेटलेट काउंट घटकर 6,000 प्रति माइक्रोलीटर रह गया, जिसके बाद मुंबई के भिवंडी स्थित एक कैंसर अस्पताल में उनका निधन हो गया।

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