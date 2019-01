The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा एक बार फिर से दर्शकों को गुदगुदाने के लिए द कपिल शर्मा शो का नया सीजन लेकर आए हैं। कपिल शर्मा के शो में रविवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पत्नी पूनम सिन्हा और बेटे लव के साथ शिरकत की। शो में शत्रुघ्न ने अपनी लाइफ से जुड़े कई दिलचस्प राज भी खोले। इस दौरान शत्रुघ्न ने पूर्व सीबीएफसी अध्यक्ष पहलाज निहलानी से जुड़ा एक वाकया भी शेयर किया।

शत्रुघ्न सिन्हा ने किस्सा सुनाते हुए कहा, ”जब मैं फिल्मों में विलेन का रोल करता था, तब मेरे दोस्त पहलाज निहलानी की मंगेतर जो, अब उनकी पत्नी हैं। मुझसे मिलीं और मेरा ऑटोग्राफ ले लिया। इस बात से पहलाज इतना नाराज हो गए कि उन्होंने छह महीनों तक उनसे बात नहीं की। निहलानी ने अपनी मंगेतर से कहा था कि तुम आई मेरे साथ हो और ऑटोग्राफ एक विलेन का ले रही हो।”

