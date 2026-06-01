नरगिस जब सिर्फ 16 साल की थीं, तभी उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई थी। उस समय राज कपूर 22 साल के थे और अपने नए स्टूडियो आरके स्टूडियोज़ की पहली फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों एक-दूसरे के करीब आए और प्यार में पड़ गए। हालांकि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उनका रिश्ता करीब एक दशक तक चला।

समय के साथ नरगिस को महसूस होने लगा कि यह रिश्ता किसी मंजिल तक नहीं पहुंचने वाला। एक तरफ उनके करियर के मौके कम होते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी समझ आ गया था कि राज कपूर अपनी पत्नी को छोड़ने वाले नहीं हैं। यह एहसास उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया।

इसी दौरान उन्हें महबूब खान की फिल्म ‘मदर इंडिया’ मिली, जिसने उनके करियर को नई ऊंचाई दी। फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। सेट पर लगी आग में सुनील दत्त ने अपनी जान जोखिम में डालकर नरगिस को बचाया था। इस हादसे के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वे एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं।

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हालांकि उस दौर में उनका रिश्ता पूरी तरह गुप्त रखा गया। इसकी एक बड़ी वजह राज कपूर का प्रभावशाली व्यक्तित्व और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी मजबूत पकड़ थी। वहीं सुनील दत्त उस समय नए कलाकार थे। दोनों को डर था कि अगर उनके रिश्ते की खबर बाहर आ गई तो इसका असर सुनील के करियर और फिल्म ‘मदर इंडिया’ पर पड़ सकता है।

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बाद में सुनील दत्त ने बताया था कि वे और नरगिस एक-दूसरे को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं साझा करते थे। इन चिट्ठियों में नरगिस ने अपने पुराने रिश्ते को लेकर कई बातें खुलकर लिखीं। उन्होंने बताया था कि राज कपूर के साथ उनका रिश्ता आखिरी दिनों में बेहद तनावपूर्ण हो गया था। नरगिस ने इसे अपनी जिंदगी का “भयानक सपना” बताया था। उनका कहना था कि वह रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे।

नरगिस ने अपने दिल की बात लिखते हुए कहा था कि उनका प्यार एक ऐसे खूबसूरत पौधे की तरह था जो खिलना चाहता था, लेकिन जिस मिट्टी में वह था, उसमें जहर घुल चुका था। उन्होंने यह भी माना था कि रिश्ते के आखिरी दौर में वह खुद को अंदर से टूटता हुआ महसूस करने लगी थीं और इस वजह से बेहद दुखी थीं।